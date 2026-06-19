Decizia vine după incidentele succesive produse în aprilie și mai 2026, când, în urma unor incendii, două transformatoare au devenit indisponibile, fiind afectate echipamente electrice auxiliare.

ELCEN informează că implementează programul de măsuri pentru refacerea instalaţiilor afectate la CET Bucureşti Vest. De asemenea, pentru asigurarea alimentării unor consumatori importanţi în perioada de tranziţie, ELCEN va achiziţiona în regim de urgenţă trei grupuri electrogene, contractul fiind în curs de semnare, precizează compania.

"Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) derulează un program de măsuri tehnice şi investiţionale pentru refacerea instalaţiilor electrice afectate în urma incidentelor succesive produse în perioada aprilie, respectiv mai 2026 la CET Bucureşti Vest, ce au determinat indisponibilizarea a două transformatoare şi afectarea unor echipamente electrice auxiliare.

Obiectivul prioritar este readucerea centralei la schema normală de funcţionare în intervalul 15 octombrie-15 noiembrie 2026", arată reprezentanţii societăţii într-o postare pe Facebook.

După producerea incidentelor, ELCEN a mobilizat resursele tehnice şi administrative pentru evaluarea pagubelor, dar şi pentru identificarea soluţiilor de remediere şi lansarea procedurilor de achiziţie în regim de urgenţă pentru refacerea instalaţiilor afectate.

Astfel, ELCEN a iniţiat o procedură de achiziţie de urgenţă pentru refacerea instalaţiilor electrice din staţiile de 6 kV şi 0,4 kV, precum şi a echipamentelor electrice învecinate afectate de avariile produse la CTE Bucureşti Vest, fiind invitate să participe opt companii specializate.

"Două firme au depus oferte, iar una dintre acestea şi-a asumat realizarea lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a centralei până la data de 15 noiembrie 2026, cu livrarea echipamentelor în amplasament până la 15 octombrie 2026. Contractul aferent este în curs de semnare", declară reprezentanţii companiei.

În acelaşi timp, ELCEN a demarat măsurile necesare pentru înlocuirea celor două transformatoare de 25 MVA indisponibilizate în urma avariilor. Unul dintre transformatoare se află deja în proces de reparaţie, iar compania se află într-un stadiu avansat al procedurii de achiziţie de urgenţă pentru un transformator nou - "Obiectivul este ca ambele transformatoare să fie puse în funcţiune în intervalul 15 octombrie - 15 noiembrie 2026, astfel încât centrala să poată opera în condiţii normale pe durata sezonului de iarnă".

Oficialii ELCEN mai precizează că au fost contractate şi sunt în curs de execuţie lucrări de verificare a cablurilor electrice de medie şi joasă tensiune din central pentru creşterea nivelului de siguranţă şi verificarea integrităţii infrastructurii electrice.

De asemenea, pentru asigurarea alimentării unor consumatori importanţi în perioada de tranziţie, ELCEN va achiziţiona în regim de urgenţă trei grupuri electrogene, contractul fiind în curs de semnare. Termenul estimat pentru livrarea acestora este 20 iulie 2026.

În paralel, compania elaborează documentaţia tehnică necesară pentru contractarea, în regim de urgenţă, a unor lucrări suplimentare de mentenanţă, verificare şi evaluare a tuturor instalaţiilor electrice din centrală, astfel încât toate echipamentele să îndeplinească cerinţele de siguranţă şi exploatare înainte de repunerea în funcţiune, precizează ELCEN.

După producerea incidentelor de la CET Bucureşti Vest, sarcina termică aferentă consumatorilor deserviţi de CET Bucureşti Vest a fost preluată de CET Grozăveşti, fiind asigurată, fără întrerupere, livrarea agentului termic către sistemul de termoficare al Municipiului Bucureşti.

Această soluţie este menţinută şi în prezent, astfel încât consumatorii finali beneficiază în continuare de apă caldă menajeră în condiţii normale de furnizare, declară reprezentanţii furnizorului de energie termică.