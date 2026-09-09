Artistul și-a redobândit cetățenia pe care a avut-o și bunica lui și a depus jurământul de credință față de România, alături de frații lui și alți 30 de cetățeni proveniți din toate colțurile lumii.

Născut acum 46 de ani în Ierusalim, cu bunici români, Asaf Avidan a copilărit în Jamaica, iar acum trăiește în Franța. A pomenit pentru prima oară despre redobândirea cetățeniei române pe scena unui concert în România.

A devenit oficial cetățean român odată ce a rostit jurământul de credință.

Asaf Avidan este comparat de fanii săi cu legendarii Janis Joplin sau Jeff Buckley.

Alături de celebrul cantautor au devenit cetățeni români și cei doi frați ai săi și alți 30 de cetățeni cu origini în alte țări. Cei mai mulți din Moldova și Ucraina, dar și din Zimbabwe sau Etiopia.

Chakanyuka Fidelis, cetățean român din Zimbabwe: Pe lângă faptul că pot să avansez în carieră, sunt economist de carieră. Un alt avantaj enorm e că este pace aici în România.

Ioan Turc, secretar de stat Ministerul Justiției: Pașaportul românesc este pe locul 11 în lume ca forță, după pașaportul SUA. Cu pașaportul românesc puteți călători în 178 de țări fără viză.

Din 2015, peste 25 de mii de străini au dobândit cetățenia română. Cei mai mulți provin din spațiul ex-sovietic, din Moldova și Ucraina. Iar alți peste 600 de mii și-au redobândit-o prin faptul că au avut ascendenți în vechile teritorii românești. Dar și bunici care s-au stabilit în Israel, Turcia, Statele Unite ale Americii, Germania sau chiar în Brazilia, Argentina sau Kazahstan.