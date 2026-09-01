Potrivit AFP, Bruxelles-ul a subliniat că nu este „deloc momentul pentru normalizarea” relațiilor cu Moscova, în contextul în care summitul miniștrilor de finanțe are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord, transmite Agerpres.

Comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a fost cel care a transmis această poziție, declarând că „nu este momentul de a normaliza Rusia sau prezenţa Rusiei la acest tip de reuniuni”.

Într-o conferință de presă susținută chiar înainte de reluarea discuțiilor din ultima zi a summitului G20, oficialul european a fost și mai categoric: „Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanţi ai regimurilor care poartă un război şi ucid în fiecare zi civili”, a adăugat Dombrovskis, cu o referire directă la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cordialități cu americanii

Prezența delegației ruse a marcat surprinzător agenda zilei de luni, când ministrul Anton Siluanov s-a instalat la masa ovală, alături de zeci de alți delegați. Această prezență i-a permis lui Siluanov să se întrețină personal cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și o personalitate de prim-plan în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Această din urmă administrație a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, o mișcare care a provocat exasperarea Uniunii Europene, care rămâne un susținător ferm al Kievului.

În ciuda acestei dinamici, diplomația europeană a obținut o victorie simbolică, și anume ca Siluanov să fie exclus de la tradiționala fotografie de familie a delegaților. Totodată, în cadrul conferinței de presă, Valdis Dombrovskis a anunțat că a exercitat „presiuni” asupra miniștrilor de finanțe prezenți pentru a-și spori ajutorul financiar destinat Ucrainei.