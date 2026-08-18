Din toamnă 900 dintre ei vor avea la dispoziție un cămin nou. Este, de altfel, și cel mai mare din țară.

Clădirile au camere cu băi proprii, sisteme de climatizare și numeroase spații pentru studiu sau relaxare.

Primii studenți care au venit să vadă noile camere le aseamănă cu cele de hotel - evident, cu băi proprii.

Timotei Dorin Onacă - student: ”WOW, ceva modern, nou, ceva ce chiar ne-am dorit. Eu stau în căminul C13, este un cămin care este în curs de renovare, este din cele mai vechi, da mi-aș dori să stau aici deoarece sunt condiții noi.”

Însă noul cămin nu a fost conceput doar ca un simplu spațiu de cazare, ci și ca un loc care adăpostește o comunitate. Are săli de lectură, zone de relaxare, facilități pentru persoane cu dizabilități, dar și o pistă de alergare - astfel încât tinerii să poată face sport cu ușurință în campus.

Fabian Alionescu – student: ”Fiind de două persoane, e mult mai ușor să conviețuiesc cu colegul, în același timp sapiul de cowork și lectură sunt foarte bine dotate și atunci poți să stai să înveți mai ușor”.

Marilen Pârtea - rectorul Universității de Vest Timișoara: ”Standarde occidentale, am renunțat la toate căminele cu cinci locuri în cameră, tocmai pentru standarde și maximum 4 locuri în cameră sunt oferite în căminele din complexul studențesc”.

Investiția depășește 230 de milioane de lei. Cea mai mare parte din bani vine de la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. 8 milioane de lei e contribuția Universității de Vest.

Ilie Bolojan - prim ministru interimar: ”Amintindu-mi de condițiile din căminul 15 îmi dau seama că lucrurile au evoluat mult, investițiile care se fac prin PNRR dar și din bugetele guvernamentale, în mod cert aduc condiții mult mai bune pentru studenți”.

Căminul va fi deschis în toamnă, odată cu începerea noului an universitar.