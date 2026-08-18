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Tragedia s-a petrecut duminică seară, puțin după ora 20, pe o stradă din localitatea Vadu Moldovei. Potrivit polițiștilor, copilul a ieșit din curte și a traversat drumul, moment în care a fost izbit de motocicleta condusă de adolescentul de 15 ani.

În urma impactului violent, cel mic a fost găsit în stop cardio-respirator. Avea o rană gravă la cap și mai multe fracturi deschise.

O ambulanță a ajuns de urgență la locul accidentului, iar medicii au încercat timp de 50 de minute să-l readucă la viață. Din păcate, nu au mai putut decât să declare decesul.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor, care vor să afle cum a ajuns minorul să conducă motocicleta off-road. Adolescentul, în mod evident, nu avea permis de conducere. A fost testat și nu consumase alcool. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.