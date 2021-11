Cei 39 de români rămași în Africa de Sud ajung astăzi în România. Zborul are loc în condiții speciale

StirilePROTV

Cei 39 de români rămași în Africa de Sud, printre care și echipa de rugby din Baia Mare, urmează să ajungă marți în țară, cu un zbor special.

Apariția variantei Omicron a pus, însă, în dificultate multe alte țări, care au fost nevoite să anuleze zborurile din sudul Africii. Astfel, mii de oameni au fost nevoiți să își amâne planurile de întoarcere acasă și caută acum soluții.

România își repatriază cetățenii blocați în Africa de sud. O aeronavă Boeing 737-800 a companiei Tarom a decolat de la București către Iohannesburg. De acolo îi va prelua pe cei 39 de români care au cerut sprijin, printre ei și echipa de rugby din Baia Mare, dar și alți cetățeni europeni care au solicitat evacuarea.

„Este vorba de 3 echipaje - un echipaj care a făcut zborul de la București până la Mombasa. Un al doilea echipaj va face zborul de la Mombasa până în Johannesburg, iar de la Johannesburg se va întoarce înapoi la Mombasa . Primul echipaj va prelua echipajul de la Mombasa și îl va aduce la București, iar un al treilea echipaj va face tronsonul București - Baia Mare, cu sportivii clubului de rugby. La ora 15 zborul este așteptat să aterizeze pe Aeroportul Otopeni din București”, a explicat directorul TAROM.

Din cauza pandemiei și al riscului crescut de apariția variantei Omicron, zborul are loc în condițîi speciale.

Citește și Noi detalii cu privire la echipa de rugby blocată în Africa de Sud. Apelul MAE către toţi românii aflaţi acolo

„Atât piloții cât și însoțitorii de bord vor purta echipament special de protecție, sunt echipamente standard, mască, viziere, mănuși. La sosirea în țară, toate echipajele vor fi carantinate o perioada de timp, vor fi testate extensiv, și abia după ce reultatele vor sosi și vom avea garanția că nu sunt infectate vor putea să-și reia din nou activitatea de zbor”, a mai explicat directorul TAROM.

Printre cei care au urcat în aeronava românească este și Tunde Skovran, care se află în Africa de sud pentru a filma un documentar. Femeia povestește că timp de trei zile a încercat să plece de acolo, însă rând pe rând toate cursele de linie au fost anulate.

„Am încercat toate posibilitățile, la un moment dat am vrut să plec către America, după aia am cumpărat bilet direct la Turkish Airlines, Turkish Airlines au cancelat, după aia am cumpărat iarăși un bilet pentru niște bani incredibili. Oamenii au încercat să spargă magazinele, au intrat în supermarketuri, în mall-uri, era destul de groaznic”, a transmis Tunde Skovran.

Românii nu sunt singurii afectați de noile restricții. Apariția variantei Omicron a forțat multe țări să interzică zborurile din sudul Africii, iar oamenii s-au trezit cu planurile de întoarcere acasă date peste cap. Aeroportul din Johannesburg este arhiplin în aceste zile. Mii de oameni, cei mai mulți din state vestice, caută o cale de scăpare.

„Am zburat marți din Regat în Johannesburg. Bineînțeles, interdicțiile de zbor au venit joi, vineri, așa că am rămas blocat. Cred că sunt câteva mii de europeni care vor să ajungă acasă prin singurele rute disponibile, care cred că sunt Kenya și Ethiopia”, spune un turist din Marea Britanie.

Specialiștii spun că Omicron va ajunge, în final, pe tot globul, iar restricțiile de călătorie nou introduse sunt menite doar să mai întârzie această răspândire.