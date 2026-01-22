Aceștia blocau locurile din vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-urile elevilor care beneficiau de gratuitate la transportul feroviar, și apoi vindeau locurile direct în tren. În multe situații, banii intrau direct în buzunar, fără a fi eliberate bilete.

Club Feroviar a avut acces la rechizitoriul final al procurorilor pentru acest dosar impresionant, care însumează 712 pagini.

Practic, locurile de dormit și cușetă ale CFR Călători erau comercializate ca la piață, iar între ceferiști exista o adevărată competiție pentru cine încasează mai multă mită.

Stenograme realizate de anchetatori

– Sunt cu Sergiu la Baia Mare

– Și a dat Single (cabină de vagon de dormit în regim single – n.red.)

– Știu și ăștia

– Adică?

– Blochează cabina

– Rezerv

– Și merge?

– Da, a dat un Single

– Știu băieții treaba

– Păi dacă nu-l vinde?

– L-a dat Single la unu, cică vorbește cu el.

Procurorii: „Inculpații obțineau bani în mod ilegal”

Concluzia anchetatorilor este clară: „Din analiza datelor obținute în urma perchezițiilor informatice rezultă că blocarea locurilor în sistem nu s-a datorat unor deficiențe ale tabletei sau lipsei semnalului, ci a fost o acțiune intenționată, conștientă, a inculpaților. Aceștia știau că locurile rămân blocate și nu au intervenit, ba dimpotrivă, au profitat de situație pentru a obține beneficii personale, continuând să blocheze locurile până la momentul descoperirii. De asemenea, perchezițiile arată că inculpații obișnuiau să încaseze sume de bani ilegal, lăudându-se cu câștigurile realizate pe parcursul curselor. Practic, existau adevărate competiții între ceferiști pentru cine încasează mai mult, sume pe care nu le declarau, ceea ce reprezenta modul lor obișnuit de operare.”

Dosar declanșat de articolul Club Feroviar

Operațiunea procurorilor, care a culminat cu perchezițiile din dimineața zilei de 25 martie 2025, a fost declanșată ca urmare a unui articol publicat de Club Feroviar în martie 2024.

„În fapt, la data de 14.03.2024, organele de cercetare penală din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, după identificarea unui articol de presă pe portalul <Club Feroviar>, s-au sesizat din oficiu pentru posibile infracțiuni de fraudă informatică, prevăzută de art. 295 alin. 1 C.pen., și înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 2 C.pen.”, se precizează în rechizitoriu.

Articolul vizat fusese publicat pe 5 martie 2024, cu titlul EXCLUSIV: „Zeci de angajați sancționați la CFR Călători. Cum își rotunjeau veniturile.”

Filajul informatic a durat doi ani

Procurorii îi monitorizau pe ceferiștii acuzați de șpagă de mai mult timp, aceștia fiind deja filați informatic, însă declanșarea acțiunii penale a fost efectiv provocată de articolul Club Feroviar.

În perioada 2022-2023, mai mulți angajați CFR Călători, responsabili cu vagoanele de dormit și cușetă, au folosit tabletele nominal repartizate pentru a accesa bazele de date ale instituției, atât în timpul programului, cât și în afara acestuia.

Ei au blocat locuri în vagoanele pe care le deserveau, dar și în altele, conform planificării, împiedicând vânzarea lor către călători. În plus, au introdus, în mod fals, datele unor elevi care aveau gratuitate la transport, folosind aceste înregistrări pentru a obține beneficii financiare.



