Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se circulă în condiţii de ceaţă cu vizibilitate redusă la sub 200 m şi izolat la sub 50 m pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti.



În aceleaşi condiţii se circulă şi în municipiul Bucureşti şi judeţele Alba, Brăila, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.



Pe celelalte artere rutiere naţionale, şi anume pe autostrada A7 Ploieşti - Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

