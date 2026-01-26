Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se circulă în condiţii de ceaţă cu vizibilitate redusă la sub 200 m şi izolat la sub 50 m pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti.
În aceleaşi condiţii se circulă şi în municipiul Bucureşti şi judeţele Alba, Brăila, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.
Pe celelalte artere rutiere naţionale, şi anume pe autostrada A7 Ploieşti - Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.
Ceață densă în București și 15 județe. Vizibilitatea este sub 50 de metri în unele zone
Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţa în condiţii de ceaţă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti, dar şi pe drumurile din 15 judeţe. Şi în Capitală este semnalată ceaţă.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se circulă în condiţii de ceaţă cu vizibilitate redusă la sub 200 m şi izolat la sub 50 m pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti.
Sursa: Agerpres
Etichete: ceata, infotrafic, soferi,
Dată publicare: