Potrivit Eurocontrol, Europa a avut în august în jur de 36.000 de zboruri pe zi, în creștere față de 2025.

Două familii, cu copii, au ales pentru luna septembrie un sejur în Creta.

Reporter: „E mai bună temperatura pentru copii, pentru dumneavoastră?”

Bărbat: „Și temperaturile și prețurile, cam orice. Am mai fost în perioada asta e mai lejer și pe plajă, servicii mai ok. Noi putem să plecăm în perioada asta.”

Grecia, Italia și Spania conduc în preferințele turiștilor români mai ales că în această perioadă tarifele pentru transport și cazare sunt mai mici.

Turiștii aleg și nordul Europei

Cei care nu vânează neapărat reduceri și nici nu sunt dependenți de soare se îndreaptă spre nordul Europei.

Femeie: „În Finlanda. Este o destinație foarte frumoasă. Sunt niște insule cu o fortăreață plus un festival de muzică.”

Femeie: „În Islanda. Ne dorim să vedem aurora boreală și tot ce mai e pe acolo. Nouă ne-ar plăcea să fie o vacanță de 30 de zile dacă se poate.”

Corespondent PROTV: „Cea mai aglomerată lună pentru aeroportul din Otopeni este august. Reprezentanții aeroportului se așteaptă însă ca traficul de pasageri în luna septembrie să fie același cu cel din luna iulie – 1.600.000 de oameni. Așadar, nu scade, ci se menține la nivelul din timpul verii.”

La fel se mențin și temperaturile din anumite destinații. Grecia îi întâmpină pe turiști cu peste 30 de grade Celsius.

Grecia păstrează temperaturile ridicate

Dan Adrian Drăgan, reprezentant forum Grecia: „Am venit din Thassos în Nea Stioni. Apa are 27-28 de grade, iar săptămâna aceasta avem 33-34 de grade la umbră. Turiștii încă sunt peste tot, în toate stațiunile. Sunt mulți care știu că Grecia e frumoasă și în septembrie, că apa e cea mai caldă acum și prețurile la cazare sunt cele mai bune.”

Cei care abia s-au întors din concediu caută deja vacanțe de iarnă sau de primăvară.

Ioana Burcea, reprezentant agenție de turism: „Într-adevăr românii caută să plece cât mai departe, destinațiile pe care le operăm cu zboruri directe, și cele preferate de români. O să le zic în ordinea preferințelor până la acest moment: București - Vietnam, București - Cancun, București - Bangkok și Puerto Plata, Republica Dominicană.”

Pe piață au apărut mai multe destinații și după ce două companii poloneze au cumpărat acțiuni în agenții de turism de la noi.