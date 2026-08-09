În multe zone, valurile au avut mai mult de un metru și jumătate în apropiere de mal. Salvamarii au încercat să-i convingă pe turiști că își riscă viețile dacă intră. Însă, în unele situații, a fost nevoie de intervenția echipelor de jandarmerie.

Cea mai expusă curenților și valurilor a fost zona Eforie, unde încă de dimineață salvamarii au arborat steagul roșu. Așa cum se întâmplă de fiecare dată, au fost destui cei care au ignorat avertismentul, ba chiar s-au certat cu salvamarii.

Costi Tâlvănoiu, salvamar: „Nu pot să cred că sunt atât de indolenți. Că lor nu li se poate întâmpla așa ceva, că sunt cei mai tari, și după ce îi ia valul strigă după salvamar.”

Reporter: „Ce spun?”

Costi Tâlvănoiu, salvamar: „Că lor nu li se poate întâmpla așa ceva, că sunt cei mai tari și, după ce îi ia valul, strigă după salvamar.”

În momentul în care lucrurile au scăpat de sub control, a fost nevoie de intervenția echipajelor de jandarmerie.

Reporter: „Nu vă lasă să intrați în apă?”

Femeie: „Da, nu ne lasă. Din păcate, sunt valurile foarte puternice. Noi suntem aici de două zile. Am prins un soare puternic, dar, din păcate, azi nu avem voie. Ne-au fluierat de atâtea ori.”

Salvamarii spun că, în astfel de zile, când marea e ca turbată, cele mai periculoase sunt gropile care se pot forma de la o oră la alta, chiar în apropiere de mal.

Ștefan Marin, coordonator bază nautică: „Gropile se formează în mal. Sunt gropi aici în mal. Dacă intră cineva, le ajunge apa până la piept, un metru și ceva adâncimea, direct. Dacă vin valuri, îi dă peste cap, îi pot lovi și în secunda doi se îneacă.”

Mulți conștientizează pericolul abia atunci când simt curenții puternici.

Bărbat: „Marea este foarte periculoasă pentru că are curenți foarte puternici și este înșelătoare.”

Reporter: „Cum se simte curentul la picioare?”

Bărbat: „Puternic, îți ia picioarele.”

Femeie: „Din păcate, nu ne lasă să intrăm. Până ieri a fost vreme frumoasă, dar acum sunt valurile astea. Ne trage, ne trage mult încolo. De aia e periculos să mergem mai încolo.”

Ionuț Păun, salvamar: „Gropile s-au schimbat. În apropiere de mal sunt gropi de doi-trei metri. După cum vedeți, a trecut jandarmeria acum două minute. Ajută foarte mult. În sfârșit, a scos toată lumea din apă. Erau mulți oameni la 100 de metri, mulți copii.”

Marea a făcut și o victimă. În Mamaia Nord, un bărbat de 56 de ani a fost scos din apă de salvamari după ce i s-a făcut rău. În ciuda eforturilor medicilor, nu a putut fi salvat.