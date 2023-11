Ce scrie în certificatele de deces ale pacienților morți la Spitalul de Psihiatrie Murgeni. Ipoteza șocantă a lui Rafila

O parte din mâncare a fost primită de pomană de la o mănăstire, deși acestă practică este strict interzisă.

Medicii legişti au finalizat necropsiile celor trei victime. Probele luate au fost trimise pentru analize amănunţite la institutul de Medicină Legală din Iaşi.

Deocamdată, pe certificatele de deces a fost trecut un diagnostic preliminar si anume insuficiență respiratorie acută. Adică o decompensare a funcţiilor cardiace şi respiratorii, din cauză necunoscută până acum.

Între timp, până se va şti cu certitudine ce anume le-a adus sfârşitul, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară a hotărât să retragă din magazine toate stocurile de alimente din care proveneau cele servite pacienților.

Dacă se va descoperi că produsele au ajuns şi în alte ţări, atunci ar putea fi activat sistemul european de alertă.

Potrivit ultimelor informații, ar fi vorba de 6 loturi de conserve de pește și icre, dar și peștele pangasius provenit de la mănăstire.

Se vor face teste pentru peste 600 de pesticide, metale grele, bacterii şi toxine, care vor fi eliminate rând pe rând.

Cazul este extrem de rar, nicio pistă nu a fost eliminată

În acelaşi timp însă, specialiştii DSV au anunţat că, cel puţin până acum, niciuna dintre piste nu a fost deocamdată eliminată. Mai ales că, potrivit acestora, cazul este unul extrem de rar, pentru că în cazul unei infestări cu o bacterie comună, simptomele ar fi fost mult mai lente.

Pacienții internați în Spitalul de Psihiatrie din Murgeni au început să se simtă rău miercuri dimineață, în jurul orei 10. 31, iar unii dintre ei acuzau simptome digestive ușoare: diaree și dureri abdominale.

Pentru un bărbat de 45 de ani, care era în starea cea mai gravă, doctorii au cerut o ambulanță la 112. Când ajuns echipajul de la salvare, omul a intrat în stop cardio-respirator și după o jumătate de oră a fost declarat mort. A fost primul pacient decedat.

”Reporter: De la debutul simptomelor și până la deces cât timp a trecut?

Ionel Carp, manager Spitalul de Psihiatrie Murgeni: Cred că 2 ore, în jur de 2 ore”.

Deși moartea bărbatului de 45 de ani a fost rapidă, nimeni din spitalul de psihiatrie nu a intrat în panică. În următoarele ore, pacienții au fost tratați cu medicamente și perfuzii pentru afecțiuni digestive.

La cinci ore și jumătate după primul deces, s-a înregistrat și al doilea. O femeie de 50 de ani s-a prăbușit pe un hol și a intrat în stop cardio-respirator. A urmat a treia victimă: o pacientă de 54 de ani, fostă pianistă.

”Nu a fost ceva la ce să ne așteptăm”

Cu trei pacienți decedați și unul trimis - între timp -, în stare gravă, la terapie intesivă în Bârlad - în spital se dă în cele din urmă alarma.

29 de bolnavi au fost urcați în grabă într-un microbuz și o ambulanță de transport victime multiple și duși la unități medicale din Bârlad, Vaslui și Iași.

Veronica Hitruc, medic psihiatru de gardă: „Nu a fost ceva la ce să ne așteptăm că i-am fi trimis mai devreme. Niște scaune diareice nu ne duc către un stop cardio-respirator. Au apărut simptomele digestive, iar la pacienții care au intrat în stop a apărut și o vărsătură”.

Ce ar fi putut provoca moartea pacienților? Prima ipoteză: mâncarea. În ziua de dinaintea celei în care au început să se simtă rău, cei peste 150 de bolnavi internați în spital au mâncat la prânz borș de pește și pește pangasius prăjit cu orez și legume.

Mâncarea a fost adusă în spital drept pomană de la Mănăstirea Florești - o obște de maici află la circa 70 de kilometri de unitatea medicală. Apoi, la cină, pacienții au primit o conservă de pește din cămara spitalului.

Autoritățile au luat probe din alimentele consumate și de la pacienții care au avut simptome și urmează să stabilească dacă mâncarea a fost cauza.

”Aici a fost vorba mai degrabă de o intoxicație”

Microbiolog de profesie, ministrul Sănătății - Alexandru Rafila - are însă alte bănuieli.

Alexandru Rafila: ”Opinia mea este că nu a fost vorba de o infecție bacteriană. Aici a fost vorba mai degrabă de o intoxicație. Sigur, nu am niciun element de sprijin, pentru că tulburările digestive au fost urmate la scurt timp de tulburări circulatorii majore, or lucrul acesta se întâmplă când ingerezi o substanță toxică, fie că e toxină provenită de o bacterie, fie de o substanță chimică”.

Așadar, a doua ipoteză luată în calcul este ca mâncarea să fi fost contaminată accidental sau într-o altă împrejurare cu substanțe periculoase. Varianta este posibilă, pentru că din peștele dus spitalului de la Mănăstirea Florești au mâncat și măicuțele de acolo și niciuna nu ar fi prezentat simptome.

Există și o a treia ipoteză: puțul de apă al spitalului să fi fost contaminat.

Ionel Carp: „Acum 30 de zile apa a fost analizată, s-au luat probe şi apa este conformă, dar de la 30 de zile până în prezent posibil...”.

În Spitalul de Psihiatrie din Murgeni au fost făcute și erori umane. Cea mai gravă: unitatea medicală a primit mâncarea de la Mănăstirea Florești și a oferit-o pacienților, deși legea îi interzicea asta. Managerul spitalului, Ionel Carp, a fost indicat de ministrul Sănătății drept principalul vinovat și a fost amendat cu 12.000 de lei.

Alexandru Rafila: „Managementul spitalului răspunde întotdeauna pentru modul de administrare a hranei, aici e vorba de nerespectarea unor proceduri și de oferirea de hrană care nu era, nu provenea dintr-o sursă autorizată”.

Managerul spitalului și-a recunoscut greșeala

Daniel Onofrei, prefectul județului Vaslui: „Nu avea dreptul managerul să primească alimente fără să cunoască provenința și fără autorizații de prelucrare a alimentelor”.

Managerul Ionel Carp a recunoscut greșeala.

”Reporter: Cei de la mânăstire, când au adus alimentele, au adus ceva certificat de conformitate?

Ionel Carp: Nu. Erau ambalate, mâncare pregătită.

Reporter: Deci nu erau sigilate individual?

Ionel Carp: Nu.

Reporter: Ar fi putut să se contamineze în timpul transportului? Posibil să fie și otrăvite?”.

Am încercat să vorbim și cu reprezentanții Mănăstirii Florești. Într-o convorbire telefonică, starețul a transmis unui reporter PRO TV că nu dorește să dea declarații publice și că tot ce a avut de a spus a transmis autorităților. Din mănăstire au fost confiscate o sută de kilograme de pește, iar lăcașul de cult a fost amendat cu 40.000 de lei.

Autoritățile au ridicat și circa o mie de conserve de pește din cămara spitalului.

Viorel Sergiu Stratulat, asistent social Spitalul de Psihiatrie Murgeni: „Nu s-a discutat despre sancțiuni. Nici nu știm care este motivul. Așteptăm rezultatele de laborator, criminalistica, medicina legală să își spună cuvântul”.

”A fost a doua pe țară la pian, îmi cânta tot timpul”

Între timp, spitalul încearcă să ia legătura cu rudele pacientilor decedați ca să se ocupe de înmormântare. De bărbatul de 45 de ani nu s-ar mai fi intresat nimeni de multă vreme.

Mama vitregă a bărbatului decedat: „Întrebați pe mama lui, poate să îl înmormânteze? Eu nu pot. Nu pot”.

Iar femeia, fostă pianistă, mai are doar un nepot de care se știe.

Nepotul femeii decedate: „A fost a doua pe țară la pian, îmi cânta tot timpul de la Freddie Mercury, „Show must go on”, pe lângă asta orice ținea de Beethoven”.

Pacienții care fost transferați în spitalele din Bârlad, Vaslui și Iași sunt în stare bună. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

