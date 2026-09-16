Corespondent Pro TV: „Potrivit procurorilor, în urmă cu 3 ani polițistul ar fi sedus victima, apoi ar fi obligat-o să practice prostituția, atât în Regatul Unit al Marii Britanii, cât și în România. Chiar el plătea anunțurile prin care tânăra își promova serviciile sexuale, iar o bună parte din banii câștigați de femeie ajungeau la el, spun anchetatorii. De altfel la perchezițiile desfășurate atât la domiciliul, cât și la biroul său din secția de poliție, au fost găsite mai multe sume de bani, în lei și euro, dar și alte bunuri și înscrisuri care pot fi folosite ca probe în instanță. Agentul de 34 de ani este tată, iar fotografiile pe care le-a postat pe o rețea socială îl infățișează drept un familist convins. Acum a fost arestat pentru 30 de zile și nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Inspectoratul de poliție din Argeș a anunțat că îi va suspenda contractul de muncă. Bărbatul lucra la secția din Pitești din 2017 și a absolvit școala de poliție de la Câmpina în 2013”.