Principalele idei din discursul despre starea uniunii al Ursulei von der Leyen din Parlamentul European:

Interzicerea accesului la rețele de socializare până la 13 ani

Preşedinta Comisiei a prezentat miercuri propuneri foarte aşteptate cu privire la protejarea copiilor şi adolescenjţilor online în Uniunea Europeană (UE), o interzicere a accesului la reţele de socializare până la vârsta de 13 ani şi ”mini-conturi” cu funcţii limitate până la vârsta de 15 ani.

„Fără reţele de socoalizare până la 13 ani” şi „fără cont personal până la 15 ani”, a anunţat ea. „Iar pentru cei de 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte o concepţie securizată”.

Canada, stat asociat UE

Ursula von der Leyen vrea să facă din Canada primul stat „membru asociat” al UE, o propunere pe care a prezenat-o în faţa premierului canadian Mark Carney şi în aplauzele eurodeputaţilor.

„Vrem să ridicăm relaţiile cu Canada la cel mai înalt nivel posibil (...). Aş vrea, aşadar, să acţionăm împreună pentru ca Canada să devnă primul membru asociat al UE”, i-a spus ea lui Carney, invitat în Parlamentul European (PE).

Ea a propus de asemenea ca această ţară nord-americană să facă parte dintr-un viitor „Consiliu de Securitate European”.

Mark Carney, primul şef al unui Guvern străin care a asistat la acest discurs despre „starea Uniunii” urmează să susţină, la rândul său, joi, un discurs în Parlamentul European, la Srasbourg.

Canada, care se află în plin război comercial cu Statele Unite ale lui Donald Trump, caută noi parteneriate, iar Europa, ale cărei relaţii cu Washingtonul lui Donald Trump sunt la fel de agitate, caută sprijin în strategia sa de reechilibrare între superputerile China şi Statele Unite.

Șefa CE vrea reducerea deficitului comercial cu China

Uniunea Europeană, care vrea să-şi reducă deficitul comercial uriaş cu China, pe care-l impută unor practici neloiale ale Beijingului, va folosi „toate instrumentele” pe care le are la dispoziţie pentru a atinge acest scop, a avertizat miercuri Ursula von der Leyen.

„Vorbele sunt bune. Faptele sunt şi mai bune”, a subliniat preşedinta Comisiei în acest discurs, pe care l-a susţinut la reluarea activităţii Parlamentului European după vacanţa de vară.

„Deficitul nostru comercial cu China se ridică azi la un miliard de euro pe zi. A atins un punct critic”, a estimat ea, adăugând că acest „şoc chinez” antrenează „dezindustrializarea în bazinele industriale ale Europei”.

„Acest lucru nu este durabil”, iar un dialog cu Beijingul început de către Bruxelles trebuie să producă „rezultate”, a subliniat ea.

O nouă structură de securitate la nivel european

Ursula von der Leyen a propus, de asemenea, înfiinţarea unui Consiliu de Securitate European, din care să facă parte UE, Canada, Norvegia şi Regatul Unit.

„Urgenţa este şi mai mare azi, având în vedere natura şi amploarea riscurilor în joc. De aceea ne vom prezenta idele, pentru ca un Consiliu de Securitate European să devin realitate”, a declarat ea.

Ea vrea totodată ca UE să fie mai reactivă în caz de criză şi propune în acest scop un „Protocol de Securitate de Urgenţă”, similar Articolului 4 al Tratatului NATO, care prevede reuniuni de criză între membrii Alianţei Nord-Atlantice.

„În cazul declanşării de căre un stat membru, toate statele membre se reunesc pentru a coordona un răspuns european, a împiedica orice escaladare şi a atenua consecinţele”, a declarat ea.

Împotriva multiplicării crizelor, Europa trebuie să fie pregătită mai bine, a explicat ea.

Planuri împotriva valurilor de căldură

Şefa Executivului european a promis, de asemenea, „să prezinte în curând un plan european de luptă împotriva valurilor de căldură”, în urma caniculelor-record din această vară.

„Vara pe care tocmai am trăit-o nu se poate repeta”, a subliniat ea, deplângând „peste 35.000 de decese suplimentare” legate de aceste episoade de căldură puternică în UE.

„Avem nevoie de sisteme de alertă timpurie mai eficiente şi de o pregătire sanitară mai bună. Avem nevoie de adaptare şi de răcire la nivelul zonelor urbane. Şi trebuie să-i susţinem pe cei mai vulnerabili”, a continuat preşedinta Comisiei.

Ea nu a oferit detalii despre calendarul acestui plan.

Încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale

Uniunea Euroepană urmează să-i reunească pe marii actori în domeniul inteligenţei artificale (AI), pentru a susţine eforturi ale acestui sector în vederea unei încetiniri a dezvoltării celor mai riscante modele AI, a anunţat Ursula von der Leyen.

„Voi invita principalele laboratoare de avangardă pentru a discuta despre suţinerea eforturilor actuale ale industriei în vederea încetinirii cursei”, a anunţat ea.

Ea a promis totodată să coopereze cu ţări care împărtăşesc aceeaşi abordare, „preum Canada şi Regatul Unit”.