Modificarea Codului penal a fost aprobată cu 180 de voturi „pentru”, 61 „împotrivă” și 15 abțineri.

Termenul „pornografie infantilă” este înlocuit

Una dintre principalele modificări vizează terminologia din Codul Penal. Sintagma „pornografie infantilă” este înlocuită cu formularea „materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”.

Schimbarea urmărește reflectarea mai corectă a naturii faptelor și punerea copilului în centrul protecției penale. Noua formulare se referă la forme reale de abuz sexual asupra minorilor, inclusiv la situațiile în care aceste fapte sunt reflectate și perpetuate prin producerea, stocarea sau distribuirea unor materiale, arată proiectul.

Până la 12 ani de închisoare pentru producerea materialelor

Noua legislație diferențiază pedepsele în funcție de gravitatea acțiunilor. Astfel, producerea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor va fi sancționată cu închisoare de la 5 la 12 ani.

Pentru promovarea sau expunerea acestor materiale, pedeapsa prevăzută este de 3 până la 10 ani de închisoare. În cazul persoanelor care procură, dețin, stochează, distribuie sau pun la dispoziție astfel de materiale, pedeapsa este cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare.

Grooming-ul, introdus explicit în legislație

Modificările adoptate de Parlament vizează și fenomenul de grooming, fiind prevăzută explicit incriminarea acestor conduite și consolidate mecanismele de răspundere penală.

Reforma ține cont și de evoluția tehnologică. Legea introduce referiri explicite la materialele generate sau manipulate cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială, în contextul riscurilor tot mai complexe din mediul digital.

Cresc pedepsele și pentru accesarea materialelor

Nu doar producerea și distribuirea materialelor sunt vizate de noile prevederi. Sunt întărite și mecanismele privind confiscarea, obligațiile de sesizare și sancționarea consumului unor astfel de materiale.

În cazul accesării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, pedeapsa crește de la 1-3 ani la 1-5 ani de închisoare.

De asemenea, participarea la spectacole care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor va fi sancționată cu 2 până la 7 ani de închisoare, față de intervalul anterior de 1-5 ani.

Excepție pentru relațiile consensuale dintre adolescenți apropiați ca vârstă

O altă componentă a proiectului urmărește delimitarea mai clară dintre exploatarea sexuală și situațiile private, consensuale și neexploatatoare dintre adolescenți apropiați ca vârstă.

Potrivit Comisiei speciale, această diferențiere este necesară pentru ca legea să rămână fermă împotriva exploatării, dar să evite incriminarea nejustificată a unor situații care nu reprezintă forme de abuz sexual.

„Această lege transmite un mesaj simplu și ferm: condamnăm infractorii, nu copiii”, a declarat Diana Tușa, președinta Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane.

Aceasta a precizat că reforma urmărește o legislație „mai clară, mai coerentă și mai bine adaptată realităților tehnologice” și instrumente mai eficiente pentru autoritățile care intervin în astfel de cazuri.

În procesul de elaborare a modificărilor au avut loc consultări cu profesioniști din sistemul de justiție, din domeniul aplicării legii și al protecției victimelor.

Legea urmează să fie transmis Președintelui României pentru promulgare.