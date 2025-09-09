Ce măsuri a luat Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului auto la începutul anului școlar

Primăria Capitalei iese cu noi arme în lupta împotriva traficului matinal, intensificat acum de începerea școlii.

A modificat programul miilor de angajați ai instituțiilor din subordine și a dublat numărul de polițiști locali de pe străzi. În plus, ridicarea gunoiului și aprovizionarea magazinelor ar putea fi interzise în anumite intervale orare. Dacă dă roade pe termen lung, modelul ar putea fi aplicat și la nivelul Guvernului, speră administrația locală.

La ora 8 dimineața, Piața Romană era extrem de aglomerată, una dintre cele mai sufocate intersecții din Capitală. La fel de aglomerată a fost și Calea 13 Septembrie, o altă arteră intens tranzitată. Cu traficul dirijat de poliție, în multe părți s-a circulat mai bine decât în alți ani. Suplimentar, în jur de 10.000 de angajați de la primărie nu și-au mai început programul la 8 dimineața.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Angajații primăriei și-au decalat programul, marți singurii care încep la ora 8 sunt cei care au copii de dus la școli, în rest toată lumea începe de la 9 sau de la 7. Vrem să extindem la nivelul sectoarelor și cred că măsura asta trebuie extinsă și la nivel central. Am avut discuții cu Ministerul de Interne”.

În ciuda eforturilor, unele zone rămân aglomerate, atât dimineața, cât și la prânz, când copiii pleacă de la școală. Primăria a avut și întâlniri cu Ministerul de Interne pentru noi măsuri de trafic. Se discută inclusiv despre extinderea sistemului de camere de supraveghere, care vor emite automat amenzi pentru cei care nu respectă benzile de autobuz.

La Brașov, autobuzele școlare circulă pe 15 trasee care leagă de centru cartierele. Fiecare autobuz are un polițist local, iar 800 de elevi folosesc zilnic gratuit acest mijloc de transport. La Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, elevii merg la școală pe jos, în grupuri, însoțiți de voluntari adulți. Traseele Pedibus au ore și puncte de întâlnire stabilite, potrivite pentru orașele mici.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













