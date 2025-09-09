Ce măsuri a luat Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului auto la începutul anului școlar

Stiri actuale
09-09-2025 | 19:39
×
Codul embed a fost copiat

Primăria Capitalei iese cu noi arme în lupta împotriva traficului matinal, intensificat acum de începerea școlii.

autor
Electra Ghiza,  Valentina Neagu

A modificat programul miilor de angajați ai instituțiilor din subordine și a dublat numărul de polițiști locali de pe străzi. În plus, ridicarea gunoiului și aprovizionarea magazinelor ar putea fi interzise în anumite intervale orare. Dacă dă roade pe termen lung, modelul ar putea fi aplicat și la nivelul Guvernului, speră administrația locală.

La ora 8 dimineața, Piața Romană era extrem de aglomerată, una dintre cele mai sufocate intersecții din Capitală. La fel de aglomerată a fost și Calea 13 Septembrie, o altă arteră intens tranzitată. Cu traficul dirijat de poliție, în multe părți s-a circulat mai bine decât în alți ani. Suplimentar, în jur de 10.000 de angajați de la primărie nu și-au mai început programul la 8 dimineața.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: Angajații primăriei și-au decalat programul, marți singurii care încep la ora 8 sunt cei care au copii de dus la școli, în rest toată lumea începe de la 9 sau de la 7. Vrem să extindem la nivelul sectoarelor și cred că măsura asta trebuie extinsă și la nivel central. Am avut discuții cu Ministerul de Interne”.

În ciuda eforturilor, unele zone rămân aglomerate, atât dimineața, cât și la prânz, când copiii pleacă de la școală. Primăria a avut și întâlniri cu Ministerul de Interne pentru noi măsuri de trafic. Se discută inclusiv despre extinderea sistemului de camere de supraveghere, care vor emite automat amenzi pentru cei care nu respectă benzile de autobuz.

Citește și
aglomeratie masini trafic
Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale DN1. Poliţia recomandă rute alternative

La Brașov, autobuzele școlare circulă pe 15 trasee care leagă de centru cartierele. Fiecare autobuz are un polițist local, iar 800 de elevi folosesc zilnic gratuit acest mijloc de transport. La Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, elevii merg la școală pe jos, în grupuri, însoțiți de voluntari adulți. Traseele Pedibus au ore și puncte de întâlnire stabilite, potrivite pentru orașele mici.

Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, aglomeratie, strazi,

Dată publicare: 09-09-2025 19:38

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București
Stiri actuale
S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București

S-a terminat minivacanța de Sfânta Maria, iar mii de români care au fost pe litoral sau la munte se întorc acum spre case. Centrul InfoTrafic a anunțat deja că este aglomerație mare pe drumurile spre București.

 

Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale DN1. Poliţia recomandă rute alternative
Stiri actuale
Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale DN1. Poliţia recomandă rute alternative

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Național 1, în zona Văii Prahovei, unde, pe mai mulți kilometri, s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă.

Zeci de trenuri au avut întârzieri de sute de minute de Sf. Maria. „Trei ore aștept după ce am plătit 2,5 milioane pe bilet”
Stiri actuale
Zeci de trenuri au avut întârzieri de sute de minute de Sf. Maria. „Trei ore aștept după ce am plătit 2,5 milioane pe bilet”

Vacanța a început cu peripeții și pentru sute de turiști care și-au luat bilete la tren. În Gara de Nord a fost aglomerație încă de dimineață, iar zeci de garnituri au înregistrat întârzieri de sute de minute, în special spre Constanța și Brașov.

Recomandări
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Septembrie 2025

49:10

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28