Ce înseamnă acordul Ucrainei cu SUA privind mineralele pentru războiul împotriva Rusiei. Partea care deține controlul deplin

Kievul speră, așadar, că acest acord va contribui la menținerea sprijinului militar american, la crearea unui fond de reconstrucție și la contracararea agresiunii ruse, păstrând în același timp controlul deplin asupra resurselor naționale.

Acordul, rezultat în urma unor luni de negocieri tensionate, este considerat de oficialii ucraineni mult mai favorabil decât versiunile anterioare, care ar fi acordat SUA drepturi fără precedent asupra resurselor ucrainene și ar fi redus Ucraina la un partener secundar. Documentul urmează să fie ratificat de parlamentul ucrainean.

Noul acord prevede crearea unui fond de reconstrucție pentru Ucraina, care ar urma să fie un instrument pentru asigurarea sprijinului militar american pe termen lung. O versiune anterioară a acordului a fost blocată într-o întâlnire tensionată în Biroul Oval, între președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ministrul Economiei, Iulia Sviridenko, a declarat că actuala formă a acordului reflectă condiții reciproc avantajoase și recunoaște contribuția Ucrainei la securitatea globală prin renunțarea la arsenalul său nuclear. Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat că săptămâna semnării acordului este una critică pentru eforturile SUA de a pune capăt războiului, iar Kievul vede acordul ca pe o garanție a implicării continue a SUA, notează France24.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh