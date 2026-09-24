Miercuri seară, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă, în lipsă. Bărbatul ar fi fugit în Ungaria.

Tânăra era fiica unui lăutar cunoscut din Filiași și, de câteva luni, locuia cu iubitul ei, un frizer de 30 de ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Suspectul principal este iubitul femeii de 28 de ani. El a fost pus sub acuzare pentru omor, în lipsă, și a fost dat în urmărire generală. Bărbatul s-ar afla în Ungaria.

Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea: „Cercetările se efectuează în persoana de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect și cu privire la care există informații că ar fi părăsit teritoriul țării anterior descoperirii faptei.”

Un prieten l-ar fi ajutat să plece din țară, în noaptea de luni spre marți, după ce suspectul i-ar fi spus că are probleme cu mașina. Prietenul a fost audiat ca martor. Potrivit datelor de până acum, anchetatorii nu îl suspectează că ar fi cunoscut adevăratul motiv al deplasării.

Mama bărbatului căutat acum de autorități spune că și-a văzut fiul luni, înainte ca acesta să plece, și că nu a bănuit nimic.

Mama suspectului: „Luni l-am văzut.”

Reporter: Când? La ce oră?

Mama suspectului: „Nu știu, în jurul orei pe aici 12-1, că eram la cules de mere, mi-a zis că pleacă la București, că și acolo avea clienți și vine să mă ducă la analize. Atât. Foarte liniștit, foarte calm.”

Reporter: De fată ați întrebat? De Valentina.

Mama suspectului: „Nu am întrebat, pentru că nu am întrebat. El mi-a spus de multe ori, fiind de mic plecat de acasă, 'să nu mai întrebi, mami, unde mă duc', că știu ce am eu de făcut.”

Ancheta în acest caz s-a declanșat după ce o valiză, de aproximativ 80 pe 50 de centimetri, a fost observată plutind în zona barajului Zăvideni. În interior a fost descoperit trupul Valentinei Tănăsie - o tânără de 28 de ani, din Filiași, Dolj, fiica unui lăutar cunoscut în zonă.

Valentina visa la o familie

Valentina locuia în Vâlcea, împreună cu iubitul ei, un frizer de 30 de ani, pe care l-ar fi cunoscut online. Cei doi aveau o relație care ar fi început în urmă cu aproximativ trei luni.

Unchiul suspectului: „Eu, din câte știu de la cumnata, povestea că vrea să rămână și gravidă, să își facă familie.”

Tatăl victimei spune că, înainte de descoperirea trupului, sunase la 112 pentru că nu mai putea lua legătura cu fiica sa.

Ultima lor discuție avusese loc în noaptea de duminică spre luni, după o petrecere. Potrivit tatălui, Valentina i-ar fi spus că bărbatul consumase mult alcool și a amenințat-o. Luni, îngrijorat, tatăl l-a sunat și pe acesta.

Petru Tănăsie, tatăl victimei: „Gelos băiatul ăla, drogat, beat. Mi-a zis să îl las în pace că e beat, că ea îl iubește, dar vorbește prostii că e beat. L-am sunat pe el - bă, tata, fii cuminte să nu faceți vreo prostie că vin la voi”. //

Reporter: Dar consuma droguri?

Petru Tănăsie, tatăl victimei: „El mi-a zis că a consumat, dar nu mai consuma.”

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, Valentina avea lovituri la cap, coaste rupte și mai multe echimoze. Examinarea medico-legală a stabilit că moartea a fost violentă.

O probă importantă ar putea veni din locuința în care stăteau Valentina și bărbatul. În camera folosită de cei doi, criminaliștii au descoperit, pe o saltea, mai multe pete de substanță brun-roșcată. Expertizele trebuie să stabilească dacă este sânge și, dacă da, cui îi aparține.

Comisar-șef Ovidiu Mandea, șeful Serviciului Investigații Criminale IPJ Vâlcea: „Verificăm dacă într-adevăr aici s-a comis. Suspiciuni sunt multe, în funcție de materialul probator, să vedem ce stabilim.”

În urmă cu patru ani, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu, într-un caz care privea o altă parteneră. Dosarul, deschis inițial pentru viol, a ajuns în instanță sub acuzația de lovire sau alte violențe.

Potrivit verificărilor de până acum, nu figurează sesizări făcute de Valentina împotriva actualului partener. Autoritățile fac demersuri pentru localizarea bărbatului.