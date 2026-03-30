Ajutorul pentru carburant, în valoare totală de 600 de lei (3 x 200 RON), se acordă în sistem „one-off" – o lună da, o lună nu – pe durata a 6 luni calendaristice arată news.ro.

Condiții pentru accesare

Pentru a beneficia de sprijinul la benzină sau motorină, cetățenii trebuie să îndeplinească cumulativ: domiciliul în Sectorul 4, venit sub 5.000 de lei per persoană sau 10.000 de lei per familie, contract de muncă cu vechime de cel puțin 3 luni, deținerea unei singure proprietăți și a unui autoturism cu capacitate cilindrică sub 2.000 cm³. Solicitările se depun exclusiv prin aplicația PS4.ro, iar banii sunt virați direct în cont, fără a fi necesară deplasarea la primărie.

Reduceri la transportul în comun

Consiliul Local a fost convocat pentru a aproba, tot de la 1 aprilie, un ajutor constând în reducerea cu 50% a contravalorii abonamentelor la STB și/sau Metrorex. Beneficiarii sunt aceiași: angajați cu domiciliul în sector și venituri sub plafoanele menționate. Sunt eligibile toate cele trei categorii de abonamente – STB (80 lei), Metrorex (100 lei) și cel mixt (160 lei).

Primarul a subliniat că măsurile vizează „sprijinirea celor care aduc plus valoare economiei României".