Ajutorul pentru carburant, în valoare totală de 600 de lei (3 x 200 RON), se acordă în sistem „one-off" – o lună da, o lună nu – pe durata a 6 luni calendaristice arată news.ro.

Condiții pentru accesare

Pentru a beneficia de sprijinul la benzină sau motorină, cetățenii trebuie să îndeplinească cumulativ: domiciliul în Sectorul 4, venit sub 5.000 de lei per persoană sau 10.000 de lei per familie, contract de muncă cu vechime de cel puțin 3 luni, deținerea unei singure proprietăți și a unui autoturism cu capacitate cilindrică sub 2.000 cm³. Solicitările se depun exclusiv prin aplicația PS4.ro, iar banii sunt virați direct în cont, fără a fi necesară deplasarea la primărie.

Reduceri la transportul în comun

Consiliul Local a fost convocat pentru a aproba, tot de la 1 aprilie, un ajutor constând în reducerea cu 50% a contravalorii abonamentelor la STB și/sau Metrorex. Beneficiarii sunt aceiași: angajați cu domiciliul în sector și venituri sub plafoanele menționate. Sunt eligibile toate cele trei categorii de abonamente – STB (80 lei), Metrorex (100 lei) și cel mixt (160 lei).

Primarul a subliniat că măsurile vizează „sprijinirea celor care aduc plus valoare economiei României".

Citește și
Droguri „sub tejghea" la un magazin sătesc de lângă Găești. Doza pornea de la 100 de lei
