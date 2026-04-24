Martorii spun că voia să își facă un selfie. Băiatul a fost adus cu un elicopter SMURD la București.

Incidentul s-a petrecut aseară, lângă peronul gării din Râmnicu Sărat. Martorii spun că băiatul a fost aruncat de pe vagon de șocul electric.

Martori: „S-a urcat pe o scară, pe o cisternă și... ăsta are 27.000 de volți... Și s-a electrocutat. Dar l-a dus la spital viu. L-a aruncat jos." (...)

„S-a suit un copil sus să facă un selfie. Și l-a prins înalta. Acolo nu-i de joacă."

Corespondent PROTV: „Băiatul de 11 ani se juca pe aici, printre liniile de cale ferată cu mai mulți copii și, la un moment dat, a vrut să se urce pe o astfel de scară, pe un vagon-cisternă. A vrut să facă poze de acolo, de sus, ne-au spus martorii."

Angajații gării au sunat la 112, iar paramedicii au intervenit în scurt timp și l-au resuscitat.

Plutonier Vlăduț Pîrvu, purtător de cuvânt al ISU Buzău: „Echipajul SMURD a intervenit imediat la fața locului, și a solicitat sprijinul unui echipaj al serviciului de ambulanță județean."

Adriana Bunilă - purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Buzău: „La evaluarea medicală, copilul a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului.”

Joi seară, un elicopter SMURD l-a transportat pe băiat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Starea lui este critică. Copilul mai are șase frați, cu vârste între 2 și 14 ani.