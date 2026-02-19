Prima ipoteză a fost că adolescenta s-ar fi electrocutat, însă medicii spun că analizele nu confirmă acest diagnostic. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Cum miercuri ningea viscolit, iar vântul sufla cu putere, mai mulți copaci de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei au cedat sub greutatea zăpezii. Unii s-au rupt, alții au fost smulși din rădăcini. O echipa PRO TV a surprins intervenția angajaților societății de transport, la intrarea pe o alee dintre blocuri.

Opt ore mai târziu, o femeie din zonă a observat o adolescentă căzută pe trecerea de pietoni din imediata apropiere. În acel perimetru, pe lângă cablurile liniilor de troleibuz, au fost rupte și fire ale rețelei de iluminat public. Unul dintre cabluri a ajuns într-o baltă, formată după ce soarele după-amiezii a topit zăpada.

Corespondent PRO TV: „Vecinii spun că tânara care locuiește într-un bloc din apropiere ar fi ieșit la plimbare cu un câine. La un moment dat ajunsă aici în această baltă imensă s-ar fi prăbușit la pământ. Medicii ajunși la fața locului au găsit-o pe tânără inconștientă. Ea a fost transportată de urgență la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală”.

Adolescenta este acum în stare stabilă însă medicii spun că nu își amintește nimic despre acel episod.

„Femeia care dădea telefonul acolo la 112 atenționa pe toată lumea: nu călcați acolo, nu treceți prin apă că e curent”.

Suspiciunea anchetatorilor a fost că tânăra s-ar fi electrocutat. Reprezentanții spitalului au transmis că, în urma evaluării clinice, nu au fost identificate leziuni vizibile pe corpul adolescentei care să indice o electrocutare. Și nici analizele nu au arătat modificări ale enzimelor cardiace- semn specific de electrocutare.

Pentru a stabili ce s-a întâmplat și cine este responsabil de incident, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.