'La data de 11 iulie a.c., în intervalul orar 04:00 - 08:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, însoțiți de reprezentanți ai Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița au realizat o acțiune pe linia prevenirii ilegalității din domeniul comercializării produselor alimentare, în localitățile Slobozia Moară și Lungulețu', a precizat IPJ Dâmbovița, relatează AGERPRES.

În cadrul acțiunii a fost identificat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din comuna Slobozia Moară care ar fi deținut în spații neconforme, 11 gropi săpate în pământ, izolate cu folie de plastic, aproximativ opt tone de varză murată.

Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru depozitarea neconformă în spații neaprobate a produselor alimentare, cu amendă în valoare de 1.200 lei. Totodată, s-a dispus neutralizarea prin distrugere a întregii cantități de varză murată.