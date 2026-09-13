„O navă comercială a fost lovită în jurul orei 05.00 (01.30 GMT) în această dimineaţă, în largul coastei insulelor Hengam şi Qeshm. O persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite”, a declarat guvernatorul din Qeshm, Amir Teymouri, citat de televiziunea de stat şi de agenţia de ştiri Tasnim, relatează AFP, EFE şi Reuters, citate de Agerpres.

Guvernatorul a spus că „mai multe detalii vor fi anunţate ulterior”.

Acest incident are loc în ajunul unei întâlniri între Iran şi statele din Golf, programată luni în Oman, cu privire la Strâmtoarea Ormuz.

Mai multe explozii au fost raportate în cursul nopţii în jurul Qeshm, cea mai mare insulă din strâmtoare.

Sâmbătă, Comandamentul Central al SUA în Orientul Mijlociu (Centcom) a raportat că forţele americane au blocat 100 de nave comerciale să intre sau să iasă din porturile iraniene în primele două luni ale blocadei maritime.

SUA şi Israelul au declanşat un război împotriva Iranului pe 28 februarie, cu atacuri asupra instalaţiilor nucleare, militare şi civile iraniene, care au provocat peste 3.400 de morţi, inclusiv zeci de oficiali de rang înalt, printre care şi ghidul suprem iranian, Ali Khamenei.

Conflictul continuă în ciuda eforturilor regionale vizând un acord de pace, în timp ce SUA menţin o blocadă navală severă asupra Iranului ca răspuns la blocada impusă de acesta asupra Strâmtorii Ormuz.