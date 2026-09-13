Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, măsura este valabilă în intervalul 8:30 - 18:30, pe sectorul cuprins între kilometrii 17 și 21, respectiv între Poiana Brașov și Râșnov, scrie Agerpres.

În acest interval, circulația autovehiculelor va fi oprită pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a competiției automobilistice.

Poliția recomandă conducătorilor auto să țină cont de restricția instituită și să își planifice deplasările în funcție de intervalul în care traficul va fi închis.