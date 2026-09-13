Dar o cafea pe stomacul gol înseamnă că lucrează în gol. Ne uităm la bilă și vedem un organ dependent de ficat și agresat de la prima oră a dimineții. Bila este și cel mai agresat organ dacă pierdem kilograme într-un ritm prea rapid. Așa pot apărea calculi de colesterol. Le spunem, popular, pietre biliare. Acum, cu medicina modernă, pot fi îndepărtate printr-o metodă ultraperformantă.

Ficatul funcționează bine, atunci produce în fiecare secundă suc biliar. 1,2 litri pe zi. După ce mâncăm grăsimi, sucul biliar participă la digestie. Datorită acestuia absorbim vitaminele A, D, E și K. Dar mesele prea bogate în grăsimi, indiferent de origine, bat colecistul.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Mesele bogate în grăsimi determină același lucru: să se contracte căile biliare, ajung să se contracte mult mai mult ca durată și răspunsul clinic este această durere, colica biliară. Poți să crezi că faci un infarct, adică durerea poate fi foarte puternică”.

Se poate întâmpla asta în special celor care au pietre biliare. Sau așa-numitul mâl biliar. Ambele afecțiuni se văd la ecografie abdominală, care se face anual.

O lingură de ulei presat la rece peste mâncarea pusă în farfurie. O mână de nuci, alune ori fistic... pe zi. Sau câteva semințe. Țineți cont de chimia organismului în privința grăsimilor. Nu se poate... mult!

Cafeaua este bună, dar după masă, nu înaintea ei. Ajută digestia. Colecistul se contractă și elimină suc biliar. O cafea ne poate face rău dimineața, pe stomacul gol. Doar pune în suferință colecistul.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Bila se contractă, se elimină în tubul digestiv, practic în gol, pentru că nu are ce să digere. Trebuie avut grijă: consumi cafea, să fie după ce ai mâncat. Consumul de cafea pe stomacul gol stimulează tot procesul de digestie inutil. Nu e bun!”

Pierdeți kilograme prin regim alimentar, cu ajutorul medicamentelor GLP1, prin chirurgie bariatrică. Toată grăsimea pierdută trece prin ficat și e transformată de ficat. Privește și colecistul. Încarcă ambele organe dacă pierdeți prea repede kilograme!

Cei mai mulți calculi din bilă sunt formați din colesterol. Odată ce apar, este dovada că organul nu mai funcționează corect. Doctor Bogdan Barta face intervenția chirurgicală minim invaziv, printr-o singură incizie prin ombilic.

Dr. Bogdan Barta, medic primar chirurgie minim invazivă: „Se efectuează o singură incizie la nivelul ombilicului, introduc instrumente mai speciale. Nu există cicatrici. Riscul unui colecist neoperat la timp presupune complicații - colecistita acută - care presupune plecarea unui calcul, la pancreatită, care e un risc nu întotdeauna cu evoluții favorabile. La diabetici, fac forme rapid progresive către formele de colecistită acută. Sunt întrebat frecvent cum ajutăm ficatul după intervenție. Nu e nevoie să-l ajutăm, el produce 1,2 litri de bilă și va produce în continuare, nu e nevoie de suplimente. Cine nu se simte impecabil după această operație, trebuie să te gândești la alte patologii care nu au fost descoperite înainte de operație.”

Medicii ne recomandă să facem ecografia de abdomen o dată pe an. Această ecografie este recomandată înainte de sarcină, dar și înainte de procedurile de fertilizare in vitro. De asemenea, este obligatorie înainte de o scădere programată în greutate.