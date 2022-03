Ce armament anti-aerian are România în acest moment. Lista dotărilor militare

Statele Unite ar putea trimite pe flancul estic al NATO și sisteme de apărare anti-aeriană.

Întărirea umbrelei aeriene de protecție, inclusiv în România, este vehiculată de oficialii militari de peste ocean, care, potrivit CNN, mai precizează că în acest context tensionat, cresc îngrijorările cu privire la un atac cu rachete, din partea Rusiei.

Oficiali militari americani, ale căror nume nu au fost dezvăluite de CNN, susțin că există riscul unor atacuri deliberate asupra unor ţinte de pe teritoriul unei ţări NATO din vecinătatea Ucrainei, dar şi a unor incidente neintenţionate în spaţiul aerian al acestor țări. În acest context, americanii se gândesc să trimită sisteme sofisticate, suplimentare, pentru a crea o așa numită umbrelă aeriană care să protejeze spațiul NATO. Vorbim de sisteme Patriot și THAAD, pentru apărare aeriană la mare altitudine.

Cosmin Stan, corespondent PROTV: „Dar haideți să vedem cum arată acum apărarea antiaeriană a României. Avem în primul rând scutul american de la Deveselu. Sistemul poate lansa interceptoare SM3, adică Standard Missile 3 care au un scop exclusiv defensiv. Nu poartă focoase explozive și se bazează doar pe energia cinetică pentru a ciocni și a distruge rachetele balistice inamice. Au o autonomie de 500 de km și o viteză maximă de 9.600km/oră. Scutul și-a dovedit eficiența prin teste repetate, iar din 2002, sistemul a înregistrat o rată de succes de aproximativ 82% în interceptarea rachetelor. Teoretic, sistemul poate opri un atac cu rachete intercontinentale balistice pentru că interceptoarele SM3 le pot distruge în timpul zborului, la mijlocul cursului pe cele cu rază medie de acțiune, mai lente, cu o potențială încărcătură nucleară. Unii experți consideră însă că acest sistem nu ar putea funcționa împotriva rachetelor hipersonice care zboară la o altitudine mai mică și într-o atmosferă diferită de rachetele balistice tradiționale.

În al doilea rând, România are deja propriul sistem antiaerian Patriot. Primul a devenit operațional în 2021 iar alte trei ar trebui să fie instalate în acest an. Conform contractului de 3,9 miliarde de dolari încheiat cu americanii, încă patru ar urma să fie livrate până în 2026. România are astfel în dotare cea mai recentă versiune de Patriot testată în luptă, adică Patriot PAC3+ dotat cu rachete destinate combaterii țintelor de tip avion, elicopter sau rachete ofensive.

Tunul S-60 este utilizat pentru apărarea aeriană cu rază scurtă de acţiune a obiectivelor de dimensiuni mici, împotriva atacurilor cu avioane pilotate şi fără pilot, iar în caz de necesitate, împotriva ţintelor terestre şi de la suprafaţa apei.

Țara noastră dispune și de sistemele de rachete sol-aer cu bătaie medie HAWK care asigură apărarea împotriva atacurilor cu avioane, a rachetelor de croazieră şi cu alte vehicule aeriene ce evoluează la înălţimi mici şi medii. Integrate cu sisteme de tip Patriot modernizate şi cu radare de înălţime şi viteze mari, sistemele pot fi folosite împotriva rachetelor balistice tactice.

Avem inclusiv sistemele sovietice S-75 M3 "Volhov", destinate apărării aeriene cu baza la sol împotriva atacurilor cu avioane, rachete cu aripi, aerostatelor automate în derivă şi a altor tipuri de ţinte aeriene, în orice condiţii meteo, de timp şi anotimp.

Esențiale în lupta antiaeriană sunt avioanele iar la acest capitol România se află în plin proces de schimbare a flotei militare. Astfel, forțele aeriene au acum în dotare avioane F16 americane care au fost modernizate și care pot contribui la apărarea aeriană din aer fiind dotate cu rachete aer-aer cu ghidare dar și cu rachete radar active.”