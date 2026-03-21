Japonia depinde de importurile de petrol brut provenind din Orientul Mijlociu, iar cea mai mare parte a acestora tranzitează Strâmtoarea Ormuz, cale comercială crucială pentru aprovizionarea cu carburant.

Practic, Iranul a blocat accesul în strâmtoare ca răspuns la loviturile efectuate de Israel și SUA, făcând ca țările dependente de această rută maritimă să caute alternative și să-și utilizeze rezervele.

'Noi nu am închis strâmtoarea. Din punctul nostru de vedere, strâmtoarea este deschisă', a spus Araghchi într-un interviu telefonic acordat vineri agenției nipone Kyodo.

'Aceasta nu este închisă decât navelor care aparțin inamicilor noștri, țările care ne atacă. Cât despre alte țări, navele lor pot traversa strâmtoarea', a asigurat el, potrivit unei transcrieri mai complete în persană a interviului, publicată pe contul Telegram al lui Araghchi.

Aceste țări, între care Japonia, trebuie doar să 'contacteze' Iranul pentru a discuta modalitățile de trecere, pentru ca aceasta să se facă în condiții de siguranță, a adăugat șeful diplomației iraniene.

Japonia, a patra economie mondială, este al cincilea cel mai mare importator de petrol, din care 95% provine din Orientul Mijlociu, iar 70% trece prin Strâmtoarea Ormuz.

Tokyo anunțase luni că începe să recurgă la rezervele sale strategice de petrol, printre cele mai importante din lume, echivalând cu 254 de zile de consum intern.

Membrii Agenției internaționale a energiei au convenit în 11 martie să-și utilizeze stocurile de petrol pentru a atenua creșterea prețurilor provocată de războiul în Orientul Mijlociu, ceea ce reprezintă cea mai vastă operațiune de acest timp efectuată vreodată.