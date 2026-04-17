Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt au anunțat că polițiștii au depistat un autoturism care circula pe DEX 12, dinspre Pitești către Craiova, cu viteza de 217 kilometri pe oră.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 32 de ani, din comuna Godeni, județul Argeș. Acesta a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză ce depășea limita legală admisă pe acel sector de drum cu 97 km/h”, au afirmat polițiștii.

Șoferul a fost amendat cu 1.822 de lei și a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.