Ce a apărut la locul în care au murit cei șapte fani ai lui PAOK. Gest uluitor făcut timișoreni | FOTO

Accident timi e70
Peluza Sud Timișoara a făcut un gest de solidaritat după teribilul accident rutier de lângă Lugojel, în urmă căruia au murit șapte fani ai lui PAOK Salonic.

Pe drumul european E70, lângă Lugojel (județul Timiș), exact în locul în care și-au pierdut viața șapte suporteri greci ai lui PAOK Salonic, iar alți trei au fost grav răniți, suporterii lui Poli Timișoara au plasat o cruce, mai multe steaguri și fulare cu însemnele echipei elene, au aprins candele și au pus chiar și cutii cu bere în semn de omagiu pentru victime. Microbuzul în care se aflau 10 ultrași de-ai lui PAOK se îndrepta spre Lyon.

Inițiativa Peluzei Sud Timișoara a fost apreciată în întreaga lume, iar fanii lui PAOK au reacționat în număr mare la postarea de pe Facebook și Instagram făcută de bănățeni.

„Odihniți-vă în pace, fani PAOK! Acest drum nu are sfârșit!” - a fost mesajul postării.



PAOK Salonic: „Timpul stă pe loc”

Amintim că șase pasageri din microbuz au murit pe loc, inclusiv șoferul. Încă un pasager a decedat la spital. Alți trei primesc îngrijiri medicale, doi fiind în stare gravă. Jurnaliștii din Grecia scriu că pasagerii din microbuz erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu și mergeau spre Lyon, unde echipa lor are meci joi.

Clubul PAOK Salonic a postat un mesaj emoţionant în social media, după moartea a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu într-un accident rutier în Timiş. 

Gruparea greacă a subliniat că va face tot posibilul pentru ca fanii răniţi să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală şi să se întoarcă acasă cât mai repede.

”Timpul stă în loc. Îngheaţă. Cuvintele se termină. Durerea străbate trupul şi mintea. Lacrimile curg. Tristeţea te copleşeşte, te îngenunchează, te rupe. Încă o zi neagră. Încă o tragedie de nedescris pentru familia lui PAOK. Drum lin copiilor noştri, a căror dragoste pentru cele patru litere i-a dus departe. Dragostea lor pentru PAOK i-a adus acolo, i-a lăsat acolo şi a continuat mai departe, dar sufletele lor se vor odihni mereu sub aripile Vulturului cu două capete. Sincere condoleanţe familiilor acestor copii. În durerea lor insuportabilă, nu vor fi singure. Marea familie a PAOK va fi mereu alături de ei pentru a alina cât mai mult această durere. Gândurile noastre sunt şi la cei răniţi, care îşi duc propria luptă. Vom face tot posibilul pentru ca ei să beneficieze de cea mai bună îngrijire medicală, vom avea grijă să se întoarcă repede acasă şi vom fi mereu alături de ei.. Doar o dorinţă... Niciodată din nou...”, se arată în mesajul postat pe site-ul clubului PAOK.



