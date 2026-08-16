Conform sursei citate, funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale presupune, pe lângă atribuţii jurisdicţionale, şi atribuţii administrative, organizatorice şi de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

"În exercitarea acestor atribuţii, întâlnirile preşedintei Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege", transmite CCR.

De asemenea, preşedinta Curţii reafirmă "ferm şi categoric" că nicio cauză aflată pe rolul Curţii nu face şi nu poate face obiectul unor discuţii în afara cadrului procedural şi legal în care aceasta urmează să fie soluţionată.

"Totodată, conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei Curţii Constituţionale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei", a mai transmis CCR.

Precizările au fost făcute de CCR în contextul informaţiilor privind întâlnirea dintre preşedinta Curţii, Elena-Simina Tănăsescu, şi premierul interimar Ilie Bolojan, urmate de reacţii ale Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinţilor de curţi de apel, tribunale şi judecătorii.