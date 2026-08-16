După ce au fost evaluaţi de echipajele medicale prezente la locul accidentului, cei patru răniţi au fost transportaţi la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, duminică seară, pompierii băcăuani au fost solicitaţi să intervină în urma unui accident rutier produs pe DN 11, în satul Măgura aparţinând comunei cu acelaşi nume.

La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă şi două ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.

„În accident au fost implicate şase autoturisme. Patru persoane, doi adulţi şi doi minori, au fost evaluate de echipajele medicale. Acestea erau conştiente şi au fost transportate la spital pentru îngrijiri şi tratament de specialitate”, precizează sursa citată.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor la locul producerii accidentului.