„10 permisii pentru un ucigaş de poliţişti, condamnat la 22 de ani şi 10 luni, în timp ce alţi condamnaţi pentru «găinării» se bucură dacă beneficiază de o singură permisie pe durata ispăşirii întregii pedepse?! Cetăţeanul turc care l-a omorât cu sânge rece pe colegul nostru, Gheorghe Ionescu, zis «Dulăul», tocmai pentru că avea fler în prinderea drogaţilor şi beţivilor la volan, şi care a intenţionat să îl oprească în trafic, a evadat cu concursul şefilor din Poliţia Penitenciară!”, afirmă Europol într-o postare pe o reţea de socializare.



Sursa citată consideră „inadmisibil” să nu existe demisii sau demiteri în acest caz, în condiţiile în care cererea de învoire a fost avizată negativ de specialişti din interiorul Penitenciarului Rahova, unde era închis condamnatul.



„Este inadmisibil să nu vedem demisii sau demiteri după ce solicitarea de învoire a ucigaşului a fost avizată negativ de specialiştii din ANP din cauza riscurilor identificate, dar cu toate acestea şefii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor au trecut peste acest aviz şi au aprobat învoirea. Nu pentru o zi, nu pentru două zile, ci pentru 3 zile!!! Ca şi cum ar fi fost vorba despre vreun hoţ de panseluţe din parc, care urma să fie eliberat din moment în moment, nu despre un criminal care putea fi liberat condiţionat cel mai devreme în anul 2037!”, precizează Europol.

Toate cererile de permisie, aprobate

Sindicatul menţionează că de la încarcerare până în prezent, toate solicitările de permisie ale „criminalului turc” au fost aprobate.



„TOATE! Păi să nu ne întrebăm oare dacă etimologia cuvântului «bacşiş» care vine din limba turcă nu are incidenţă în acest caz?! Să nu ne întrebăm oare despre tratamentul preferenţial de care pot beneficia condamnaţii cu o condiţie financiară foarte bună? Ce transparenţă poate exista într-un sistem închis, în care doar vârful Poliţiei Penitenciare are acces la aceste date şi poate interveni pentru a „uşura” condiţiile de detenţie ale „condamnaţilor de lux”?! Cineva trebuie să răspundă urgent pentru această palmă dată justiţiei şi memoriei colegului nostru!”, mai afirmă reprezentanţii Europol.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, a declarat, marţi, că el a fost cel care a aprobat permisia de trei zile în cazul turcului condamnat la aproape 23 de ani de închisoare pentru uciderea unui poliţist şi care nu a revenit luni în Penitenciarul Rahova.



Burcu a recunoscut că „e posibil să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”.



Declaraţia a fost făcută în contextul în care, luni seară, Sindicatul Naţional Poliţia Penitenciară (SNPP) susţinea că şeful ANP ar fi aprobat permisia „în ciuda avizelor negative ale structurilor de specialitate din subordine, cu o singură excepţie”.



Directorul ANP a explicat că, în pofida unui aviz negativ, a decis să acorde permisia întrucât forurile internaţionale recomandă „să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea” al deţinuţilor.



Burcu mai spune că, dacă verificările dispuse de către ministrul Justiţiei vor semnala „deficienţe”, atunci vinovaţii, „inclusiv” el, „vor răspunde”.

Fugar, dat în urmărire naţională şi internaţională

Omul de afaceri turc Abdullah Atas, condamnat şi închis în Penitenciarul Rahova din 2015 pentru uciderea unui poliţist, nu a mai revenit în închisoare după permisia pe care a avut-o între 23 şi 26 ianuarie, fiind dat în urmărire naţională după ce nu a fost găsit la locuinţa sa din Voluntari şi ulterior în urmărire internaţională, după ce autorităţile române au luat în calcul ipoteza ca acesta să fi fugit în Turcia.



Potrivit Penitenciarului Bucureşti-Rahova, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, era condamnat la 22 de ani şi 10 luni de închisoare pentru omor calificat şi, în ultima perioadă, îşi ispăşea pedeapsa în regim semi-deschis.



În august 2015, Abdullah Atas l-a ucis pe un poliţist care îi făcuse semn să oprească, lovindu-l intenţionat cu maşina şi purtându-l pe capota autovehiculului câteva sute de metri. Ulterior, rezultatele au evidenţiat că turcul consumase alcool, având o alcoolemie de aproape 2 la mie.



