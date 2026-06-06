Situația a scăpat rapid de sub control, moment în care făptașii au fugit. Flăcările au ajuns să distrugă, astfel, o suprafață de o mie de metri pătrați.

Incendiul provocat la coșul de gunoi, din zona barului, s-a extins rapid la pernele decorative și la alte materiale inflamabile. La scurt timp, minorii se fac nevăzuți, potrivit martorilor, și lasă întreaga locație pradă flăcărilor.

Martor: ”I-am văzut acolo, ei au filmat când au dat foc.”

38 de pompieri au început misiunea de stingere, cu mai multe autospeciale.

Martor: ”Flacări mari, s-a auzit o bubuitură puternică. Foarte mari erau. S-a dus până la înălțime mare. M-am speriat, vă dați seama!”.

Lupta cu focul a durat două ore. Spațiul era dezafectat.

Plt. adj. șef. Florin Daniel Buzduga, Șef Gardă Intervenție și Stingere Detașamentul 1 De Pompieri, Iași: ”Incendiul s-a manifestat pe o supr de 1000 mp, fiind distruse sau degradate corturi, baruri, o scena deschisa, elemente decorative și diverse bunuri aflate în incinta complexului.”

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere, iar părinții copiilor care au provocat incendiul vor fi, probabil, amendați.