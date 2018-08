Câte sesizări au fost făcute la numărul de urgență pus la dispoziție de primărie pentru problema tânțarilor

Pro TV

Gabriela Firea a anunţat că s-au primit de marţi până miercuri 61 de sesizări ale cetăţenilor la numărul de telefon gratuit 0800.800.868 pus la dispoziţie pentru a semnala necesitatea aplicării unor tratamente suplimentare pentru combaterea ţânţarilor.

Municipalitatea a anunţat marţi că pune la dispoziţie 24 h/24 numărul de telefon 0800.800.868 celor care vor să facă sesizări pe această temă.

Firea a precizat, într-o conferinţă de presă, că s-au primit cele mai multe sesizări din Sectorul 1.

"Primăria Capitalei are un contract pentru dezinsecţie cu societatea Coral Impex SRL. Această companie a câştigat licitaţia printr-o procedură demarată înainte ca eu să fiu eu primar general. (...) Suntem sub acest contract. Pentru anul acesta compania trebuia să aibă 12 tratamente, dintre care 9 deja a efectuat. Motivul pe care-l invocă reprezentanţii companiei că tratamentele nu au avut efectul scontat în Capitală e acela că a plouat. Aşa cum ştiţi, în 18 iulie am transmis şi eu o scrisoare de nemulţumire către companie, subliniind că ne-am fi aşteptat ca tratamentele aplicate de domniile lor încă din luna mai să fi fost mai eficiente. (...) Răspunsul a fost acesta - a plouat foarte mult în Bucureşti şi practic efectul tratamentelor a fost mult diminuat. Mai mult decât să notificăm această companie cu care avem contract, să informăm că discutăm cu avocaţii chiar posibilitatea rezilierii acestui contract, dacă el nu e dus conform prevederilor contractuale la bună îndeplinire şi desfăşurare, nu avem alte modalităţi legale, dar în continuare insistăm asupra acestui subiect, de aceea am şi deschis o linie verde la care se răspunde non-stop", a declarat primarul general.

Gabriela Firea a explicat că sunt cetăţeni care anunţă că în subsolurile blocurilor, dat fiind faptul că a plouat foarte mult, s-au făcut acumulări de apă şi acestea menţin ţânţarii.

"Potrivit legislaţiei în vigoare, Primăria Capitalei sau primăriile de sector nu pot acţiona unde există asociaţii de proprietari care trebuie să se îngrijească şi de dezinsecţie şi de deratizare şi de bunul confort al cetăţenilor membrii ai acelei asociaţii de proprietari. Obligaţia Primăriei Municipiului Bucureşti prin lege e de a aplica (...) tratamente în parc, pe aliniamente stradale, în grădini şi spaţii publice, lângă spitale, muzee, unităţi militare, lângă alte spaţii, dar strict acolo unde acţionează juridic o asociaţie de proprietari, cum ar fi subsolul blocului, noi nu avem cum să acţionăm", a adăugat Firea.

