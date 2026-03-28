Pentru a se ajunge la acest rezultat, anul trecut s-au făcut 13.786 de percheziții domiciliare la suspecți de infracțiuni grave, fiind destructurate 123 de grupuri infracționale.

Cătălin Predoiu a distribuit, sâmbătă, pe Facebook, date transmise de platforma numbeo.com, care colectează informații furnizate de cetățeni din întreaga lume cu privire la percepția lor referitoare la nivelul de siguranță și criminalitate din anumite zone.

Unde se situează România în clasamentele europene

Numbeo plasează România pe locul 28 în Europa, cu un nivel al criminalității estimat la 32,8 și un grad de siguranță de 67,2.

Cifrele, potrivit topului de pe platforma citată, situează criminalitatea din România sub cea a unor țări europene precum Franța, Irlanda, Germania, Belgia, Spania și Anglia.

Criminalitatea din Bulgaria este, de asemenea, percepută de cetățeni ca fiind peste cea din România. La fel și criminalitatea din Ungaria și Republica Moldova.

Țări precum Polonia, Austria, Elveția, Finlanda, Cehia și Danemarca sunt considerate mai sigure decât România.

La nivel global, cetățenii au plasat Papua Noua Guinee, Venezuela și Haiti drept țările cu cea mai mare criminalitate.

Cătălin Predoiu a prezentat și cifrele care au contribuit la această percepție privind siguranța în România.

„13.786! Nu este doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziții domiciliare într-un an la suspecți de infracțiuni grave. Peste 1.800 de acțiuni de amploare pentru combaterea criminalității organizate. 123 de grupuri infracționale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc și mare risc confiscate”, a transmis ministrul de Interne.

Măsuri invocate de autorități

Acesta a adăugat că deschiderea a două noi laboratoare de analiză a drogurilor, registrul național automatizat, dezvoltarea componentei de poliție canină și suplimentarea polițiștilor antidrog au fost câteva dintre măsurile luate pentru a sprijini Poliția.

„Toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure țări din lume”, a mai declarat ministrul.