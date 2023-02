Cât de profitabil este să împrumuți statul român ca să acopere deficitul bugetar. Comparație cu băncile. Cât câștigi de fapt

”Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat TEZAUR destinată exclusiv populaţiei începând de vineri, 3 februarie, cu maturităţi de 1, 2 şi 3 ani şi dobânzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată”, a informat ministerul, recent.

În luna decembrie inflația anuală (decembrie 2022 vs decembrie 2021) a fost de 16,4%, deci de două ori peste dobânda anuală, de 8%, acordată de stat pentru titlurile cu scadența la trei ani. Oficialii BNR estimează că inflația va ajunge la "o cifră" (sub 10%) în trimestrul III al acestui an.

Oferta băncilor la depozitele în lei pentru 12 luni variază între 9,3% pe an la TBI bank (depozit online), 9,1% pe an TBI bank (depozit simplu) și Patria Bank, care oferă dobânzi anuale de 5,05%-5,25%, conform ofertelor centralizate de Finzoom.

Cele două bănci cu activități comerciale care au statul român ca acționar majoritar, CEC și (mai nou) Eximbank oferă dobânzi de 8,2% pe an și respectiv de 8,25% pe an.

O dobândă mai mare oferită nu înseamnă însă întotdeauna și o valoare reală a veniturilor din dobânzi mai mare. Suma finală încasată depinde și de eventualele costuri pe care banca le percepe pentru operarea depozitului.

O precizare importantă este că veniturile din dobânzile aferente titlurilor de stat NU sunt supuse impozitării, spre diferență de cei 10% datorați, în contul veniturilor obținute din dobânzile acordate de bănci.

Cum se pot achiziționa titlurile de stat

Între 3 – 23 februarie 2023 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 3 – 24 februarie 2023 de la unitățile Trezoreriei Statului;

Între 3 – 23 februarie 2023 în mediul urban și 3 – 22 februarie 2023 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A, după cum precizează ministerul de resort.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, se precizează în comunicatul oficial al Finanțelor.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 03-02-2023 13:27