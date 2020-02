Cât de poluat e, de fapt aerul, din Capitală. Măsurătorile oficiale, contrazise de cele ale ONG-urilor

Știm cu toții că Bucurestul este un oraș poluat, dar în ce măsură?

Autorităţile locale, naționale și asociațiile de mediu anunță măsurători diferite. Așa că, abia acum, ministrul Mediului a anunțat un parteneriat cu organizațiile nonguvernamentale, care măsoară calitatea aerului. Împreună vor să implementeze un sistem unic de monitorizare, în care să fie folosiți atât senzorii independenți, cât și stațiile naționale. Asociațiile își doresc și un sistem de alertă a populației.

Astfel de echipamente vor putea face parte dintr-un proiect național care ar arăta cu exactitate gradul de poluare din România. Reprezentanții ONG-urilor au arătat cum funcționează sistemele lor printr-un test, chiar în sediul Ministerului Mediului.

Tot astfel de echipamente arătau la începutul lunii trecute depășiri de 700% a poluării în Capitală, iar oficialii au anunțat atunci că echipamentele nu sunt omologate. Ministrul Mediului vrea acum o colaborare cu ONG-urile care monitorizează poluarea.

Ministrul Mediului: „Vom face un grup de lucru să vedem cum să coroborăm datele din rețeaua națională cu datele senzorilor pentru o mai bună imagine a poluării aerului din București. La nivel de București și Ilfov avem doar opt stații de măsurare în rețeaua națională. Prin modernizare mai achiziționăm trei, dar vor fi insuficiente oricum.''

Oana Neneciu: „Nu e numai despre București, ci e vorba de rețeaua națională care trebuie să funcționeze toată. Există luni când 90% dintre stații sunt lipsă din rețeaua națională.''

În România sunt 148 de stații de măsurare a calității aerului, însă nu funcționează un sfert dintre acestea.

În București sunt opt astfel de stații de măsurare. Sunt și vești bune însă, dintre stațiile care funcționează, multe sunt colorate în verde, iar asta inseamnă că avem un aer mai curat în București. Specialiștii spun că frontul atmosferic care s-a abătut asupra țării noastre la începutul lunii a adus precipitații care au spălat atmosfera, iar vântul a curățat aerul.

Reprezentanții ONG-urilor cer și un sistem de alertă a populației cu privire la gradul de poluare pe mobil prin intermediul unei aplicații.

Loredana Pană: „Și o recomandare ușoară ar fi de folos pentru populație: să nu facă sport în aer liber, să nu iasă cu copilul pe bulevarde, să aleagă o rută ocolitoare dacă în acel moment indicii arată rău.''

Gravă este, însă, prezența mare a PM10 în aerul pe care îl respirăm. Particulele mici încărcate cu substanțe poluante din trafic sau șantiere pătrund adânc în plămân și rămân în organism, iar limita maximă admisă este de 50 de micrograme de particule pe metru cub de aer.

În realitate, însă, în București măsurătorile ONG-urilor arată depășiri chiar și de 200 sau 300 în nordul Capitalei de micrograme de particule pe metru cub de aer. Enorm. Conform Comisiei Europene nu avem voie să avem mai mult de 35 de zile de astfel de depășiri pe an, iar noi am avut deja 16 zile în care am depășit maxima admisă într-o singură lună, la o singură stație.

Autoritățile din România trebuie urgent să ia măsuri pentru limitarea poluanților din țara noastră, astfel vom plăti sute de mii de euro zilnic, ne-a amenințat Comisia Europeană.

