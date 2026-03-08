Corespondent Știrile ProTV: „Aici, în florărie, este forfotă încă de dimineață. În spatele meu se pregătesc buchete unul după altul, oamenii vin constant, unii cu comenzi făcute din timp, alții se bazează pe inspirație și aleg pe loc.

Cele mai căutate sunt lalelele și florile de primăvară, dar în buchetele mixte sau aranjamentele personalizate își fac loc și trandafirii sau hortensiile. Florarii spun că în aceste zile vânzările cresc de câteva ori față de o zi obișnuită. Un buchet poate să ajungă la câteva sute de lei, în funcție de mărime și de florile alese. Potrivit unui studiu recent, florile sunt considerate un cadou sigur și transmit emoție fără prea multe cuvinte. Dovadă că mulți își cumpără flori chiar și pentru ei, pentru a-și face ziua mai frumoasă”.