La restaurant sau la bar, doamnele și domnișoarele au păstrat tradiția și au sărbătorit cu băuturi sofisticate, mese festive și muzică.

În Capitală, în unele restaurante și baruri nu mai găseai nicio masă liberă. Doamnele și domnișoarele au ieșit la petrecere.

Femeie: „Andreea a avut o idee minunată să mă scoată în oraș. Astăzi cu prietenii, mâine cu partenerii.”

Femeie: „Un gin cu zmeură și trandafir.”

Sebastian Zota, barman: „Cocktailul de săptămâna asta este un pic mai special, cu peanut butter, ușor sărat, sweet and sour, și deasupra are un rim de covrigei sărați, e un pic mai interesant, mai dulce.”

Cine a vrut să petreacă așa cum se făcea pe vremuri a ales un local cu muzică live.

Femeie: „Ne simțim bine. Ne facem cadouri în fiecare an, noi fetele. Avem acolo flori, mărțișoare.”

Femeie: „Suntem cu toate fericite că este 8 martie, Ziua Femeii, și trebuie să ne simțim și noi bine. Suntem 20 de femei, masa aceasta și masa de acolo. În fiecare an de 8 martie ne întâlnim.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă până acum doamnele nu și-au făcut curaj să danseze, acum muzica le-a ridicat de la mese, s-au prins în horă și se bucură de seara dedicată lor.”

Atmosferă de petrecere a fost și la Iași.

La Iași, aproape 200 de oameni s-au bucurat de petrecerea care a durat câteva ore.

Iasmina: „Chiar mă distrez aici. Noi am câștigat această petrecere, această invitație la un giveaway și chiar am vrut să ne distrăm aici. Urmează să primesc un cadou de 8 martie, speeer!”

Elena Pădurariu, chef: „O ruladă din piept de pui, ca gustare caldă, cu sos înnobilat cu ciuperci de pădure, cu hribii noștri cunoscuți și cu niște legume mediteraneene.”

Fiecare petrecăreț a plătit puțin peste 250 de lei pe meniu.

Paul Pădurariu, manager restaurant: „E sâmbătă și oamenii sunt mult mai deschiși să vină sâmbăta la distracție, la petrecere. Avem o formație foarte plină de energie, pentru a-i scoate pe toți la dans.”