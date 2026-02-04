Deși dispozitivele standard ale controlorilor STB pot întâmpina dificultăți tehnice cu noile buletine, procedura de sancționare a călătorilor fără bilet a fost adaptată. Controlorii sunt însoțiți de agneți de la Poliția Locală.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice. Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Poliția Locală și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât”, a transmis PMB.

Polițiștii locali intervin, în special, în acele situații mai „delicate”, în care călătorii prinși fără bilet devin recalcitranți și refuză să se legitimeze.

Valoarea amenzii

Suprataxa pentru neplata călătoriei este de 80 de lei și este dată pe loc.

„Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o #amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal. Prețul unui bilet este, însă, doar 3 lei”, ma arată PMB în comunicatul de presă.