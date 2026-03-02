Toate acestea susţinute de contracte ferme în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026.

Conform unui comunicat remis, luni, contractele vor fi onorate prin reţeaua existentă de facilităţi de producţie ale grupului din Europa şi Asia, demonstrând capacitate industrială imediată, într-un context în care cererea pentru muniţie şi materiale energetice în spaţiul european este în creştere accelerată.

"Invazia Rusiei în Ucraina a determinat Uniunea Europeană să accelereze extinderea capacităţilor de producţie din industria de apărare şi să reducă dependenţa de furnizori externi. Capacitatea anuală de producţie de muniţie la nivelul UE a crescut semnificativ în ultimii ani, iar bugetele de apărare ale statelor membre au înregistrat majorări consistente. În acest context, România îşi consolidează propriile capacităţi industriale, inclusiv prin relansarea producţiei de muniţie de 155 mm începând cu 2026. Falcon Defence îşi propune să contribuie la această dinamică prin investiţii private şi integrarea României într-o reţea industrială internaţională dedicată muniţiei de artilerie şi materialelor energetice", se menţionează în comunicat.

Compania poate furniza deja, în fiecare lună, 5.000 de proiectile complete de 155 mm, cu disponibilitate imediată. Prin parteneriate internaţionale cu grupuri majore din domeniul materialelor energetice şi parteneri industriali din Asia, capacitatea reţelei va creşte la 30.000 de proiectile pe lună până în trimestrul al doilea din 2026.

Prima fază a proiectului din România va adăuga o capacitate internă suplimentară de 10.000 de proiectile pe lună, asigurând un volum securizat de aproximativ 220.000 de proiectile pentru livrările din 2026. Producţia va respecta standardele NATO şi reglementările europene privind controlul exporturilor.

Proiectul vizează retehnologizarea şi reactivarea unei platforme industriale existente, achiziţionată cu aprobarea investiţiei străine directe în 2025. Investiţia estimată pentru prima fază este de aproximativ 50 milioane de euro şi va genera între 100 şi 150 de locuri de muncă directe, precum şi câteva sute de locuri de muncă indirecte în economie.

"Prin revitalizarea unui amplasament industrial existent, compania urmăreşte reducerea impactului asupra mediului şi reactivarea unor comunităţi afectate de declin industrial. Investiţiile vor include modernizarea infrastructurii energetice, a reţelelor de apă şi a sistemelor de telecomunicaţii", se mai arată în comunicat.

Etapele următoare vor include linii suplimentare pentru producţia de RDX şi TNT, cu obiectivul de a consolida autonomia României în domeniul materialelor energetice.

"Falcon nu este doar un producător, ci o punte industrială. Integrarea în ecosistemul de apărare NATO şi UE presupune procese complexe de reglementare şi conformitate. Am obţinut aprobarea pentru investiţie străină directă şi pentru preluarea unei platforme industriale în România - un pas esenţial din punct de vedere strategic. Prin cooperare industrială structurată cu parteneri internaţionali, aducem capacitate integrată de producţie în interiorul ecosistemului european. România are tradiţie industrială, forţă de muncă specializată şi relevanţă geopolitică. Reactivarea unor foste platforme industriale înseamnă transformarea unor spaţii abandonate în motoare de dezvoltare economică şi infrastructurală", a declarat Morten Reimers, CEO şi fondator al Falcon Group, citat în comunicat.

La rândul său, Cătălin Cîrlănaru, director pentru Afaceri Guvernamentale şi Strategice, a adăugat că, prin semnarea unor contracte ferme pentru livrări în 2026, compania demonstrează că intră în România cu capacitate reală, nu doar cu intenţii.

"Contractăm astăzi pentru livrările de anul viitor, iar reţeaua noastră poate furniza deja 5.000 de proiectile pe lună, urmând să ajungă la 30.000 prin parteneriatele noastre internaţionale. Viziunea noastră este să securizăm aprovizionarea Europei cu muniţie de 155 mm şi materiale energetice, să consolidăm baza industrială a României şi să contribuim la autonomia strategică europeană", a spus Cârlănaru.

Falcon Defence SRL este o companie românească specializată în domeniul apărării şi membră a asociaţiei PATROMIL. Face parte din Falcon Group, activând în producţia de muniţie de artilerie şi materiale energetice. Compania colaborează cu clienţi guvernamentali şi industrii de apărare din Europa, Asia şi alte pieţe aliate, oferind acces conform şi securizat la capacităţi de producţie pentru muniţie şi materiale energetice.