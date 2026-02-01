Parada celor peste 100 de ambarcațiuni pe Canal Grande, pe sub Podul Rialto, a fost principalul eveniment care a dat startul Carnavalului de la Veneția. Încă de sâmbătă, localnici și turiști și-au făcut apariția în Piața San Marco, purtând măști și costume de epocă. Au urmărit spectacole stradale peste tot în orașul-lagună. Iar unii privilegiați au luat parte la un bal inspirat de un popular serial - „Bridgerton”.

Silvia Stellacci, The Associated Press: „Aici putem vedea costume clasice din tradiția venețiană, cu femei îmbrăcate ca doamnele din secolul al XVIII-lea, dar putem observa și costume mai excentrice, precum cele inspirate de animale și personaje fantastice. Una dintre măștile cele mai comune și ușor de recunoscut este aceasta: Colombina. Acoperă doar ochii, este ușoară și jucăușă și este adesea purtată de cei care vor să intre în spiritul Carnavalului fără să se deghizeze complet”.

„Olympus. Înapoi la originile jocurilor” - este tema ediției din acest an a Carnavalului, în cinstea Jocurilor Olimpice de iarnă, care, începând cu 6 februarie, se vor desfășura la Milano și în stațiunea Cortina d'Ampezzo.

