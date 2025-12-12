Caracatița panourilor ilegale din București. Bani negri pe spațiul public și ani de blocaj, la primărie
Cei care amplasează ilegal panouri publicitare în București funcționează ca o caracatiță urbană.
Când primăriile taie un braț – prin notificări, dosare și, uneori, chiar dezmembrarea câte unui panou – alte cuburi, prisme și bannere apar în alte zone aglomerate ale orașului.
Polițiile locale reiau totul de la capăt, într-o hârțogărie care blochează luni sau chiar ani întregi demontarea panourilor ilegale.
În acest timp, rețeaua câștigă bani: zeci de mii de euro la negru, din exploatarea fără drept a spațiului public, întreținut din taxele fiecăruia dintre noi.
