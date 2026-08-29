Potrivit Poliţiei Române, în urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 69.200 de euro şi 207.500 de lei, aproximativ 350 de grame de aur de 14 şi 18 karate, cabluri provenite din infrastructura feroviară, avize de însoţire a mărfii falsificate, precum şi unelte.

De asemenea, 10 persoane au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova.

Trei bărbaţi, de 51, 57 şi 59 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, precizează sâmbătă IGPR.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova.

Poliţiştii Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Timişoara - Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Arad au pus în executare, joi, 21 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Arad, Timiş, Hunedoara şi Alba, într-un dosar privind săvârşirea, în formă continuată, a mai multor infracţiuni, între care furturi de materiale din infrastructura feroviară, infracţiuni privind regimul deşeurilor, tăinuire şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că în perioada 1 mai 2026 şi până în prezent, mai mulţi angajaţi ai unor societăţi comerciale implicate în lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare ar fi sustras, în mod sistematic, material conductor (cabluri) provenit din vechea infrastructură CFR. Ulterior, cablurile sustrase ar fi fost înstrăinate către alte persoane care ar fi cunoscut provenienţa ilicită a acestora, fiind transportate la un amplasament neautorizat, fără respectarea condiţiilor legale privind transportul deşeurilor", preciza joi IPJ Timiş.

Potrivit anchetatorilor, la respectivul amplasament, s-ar fi procedat la arderea cablurilor, în scopul separării şi extragerii metalelor feroase şi neferoase, în special cupru şi aluminiu.

"Activitatea neautorizată de ardere a învelişului polimeric al cablurilor ar fi generat emisii necontrolate de substanţe poluante şi microparticule toxice în atmosferă, cu impact asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Totodată, reziduurile rezultate în urma procesului de ardere ar fi fost eliminate în mod ilegal, inclusiv prin îngropare în sol sau deversare în cursul de apă al râului Mureş", se mai arăta în informare.

Masele metalice rezultate în urma procesării ar fi fost ulterior valorificate, în mod repetat, la un centru de colectare a deşeurilor, prin intermediul unei persoane care ar fi cunoscut provenienţa ilicită a materialelor. Pentru a ascunde originea lor şi pentru a eluda prevederile legale referitoare la primirea elementelor provenite din infrastructura feroviară, complicele ar fi fost utilizate avize de însoţire a mărfii falsificate.