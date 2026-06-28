De luni, valul de caniculă se va extinde cu un nou cod roșu în aproape toate județele. Cele mai mari riscuri sunt pentru cei cu probleme de sănătate pe care medicii îi roagă să stea în casă, nu în bătaia soarelui.

S-a auzit sirena ambulanței într-un cartier din Iași. A dus la spital o femeie de 75 de ani, care a făcut imprudența să iasă la plimbare după amiaza.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „A suferit o stare lipotimică în condițiile expunerii la căldură, este în investigații. Pacienta are afecțiune cardiovasculară”.

Astfel de cazuri au fost peste tot. În Timișoara, de pildă, erau 36 de grade la umbră, dar 41 de grade în plin soare.

Tânăr: „E infern, se simte foarte tare. Eu prefer căldura în loc de răcoare, dar deja e prea de tot”.

Medicii spun că pe măsură ce căldura crește, organismul își epuizează resursele, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

Mihai Grecu - medic UPU-SMURD Timișoara: „După două-trei zile când resursele pe care le au ei sunt pe terminate, încep să apară cazurile de afecțiuni datorate efectiv căldurii”.

A fost o zi toridă și la Cluj Napoca. Parcurile au devenit cele mai căutate refugii împotriva caniculei.

Femeie: „Am stat în parcul central. Sunt mulți copaci și chiar se simte”.

La Sibiu, primăria a instalat 11 puncte de hidratare și răcorire în oraș, în apropierea zonelor unde sunt reprezentațiile Festivalului international de teatru, dar și în locuri intens circulate.

Canicula a afectat și traficul feroviar. CFR a anunțat că pot fi introduse restricții de viteză în anumite zone, în funcție de temperatura. Trenul Craiova – București a ajuns în capitală cu o întărziere de aproape 5 ore.

Capitala se topește

Bucureștiul se topește, iar ce e mai rău nu a venit încă.

Corespondent PRO TV: „În Capitală termometrele arată acum 30 de grade celsius, suntem sub un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Zilele următoare temperaturile vor crește treptat și vor ajunge luni la maxime de 38-39 de grade celsius. Tot luni, capitala întră sub un cod roșu de caniculă, iar indicele temperatură-umeazală vă depăși pragul critic de 80 de unități”.

În imaginile surprinse de sateliții specializați ai Agenției Spațiale Europene, se observă cum vârful valului de căldură care a cuprins Europa se apropie de România cu rapiditate dinspre nord-vest.

Raul Ilea, meteorolog de serviciu: „Temperaturile maxime se vor apropia de maximele absolute ale lunii iunie. Undeva între 35-40 de grade, este posibil ca valorile respective să se depășească."

16 județe vor fi sub cod roșu, iar la începutul săptămânii viitoare, avertizarea de pericol termic va fi extinsă în aproape toată țara.

Corespondent PRO TV: „În 4 ore, valul de căldură se va intensifica. Intră în vigoare un cod roșu de caniculă în aproape jumătate de țară, iar maximele vor ajunge și la 40 de grade celsius. Nici noaptea nu ne răcorim prea mult asta pentru că și atunci vor fi până la 25 de grade. Capitala se va afla și ea duminică sub un cod portocaliu, iar de luni temperaturile vor crește treptat cu maxime de 38-39 de grade celsius. De altfel, la începutul săptămânii viitoare, codul roșu se va extinde în aproape toată țara. Experții recomandă să bem suficiente lichide pentru a menține organismul bine hidratat, să evităm pe cât posibil expunerea prelungită la soare și să purtăm pălării și haine lejere din culori deschise. Nu în ultimul rând, pompierii interzic utilizarea focului deschis în zonele cu risc și recomandă o vigilență sporită celor care locuiesc în apropierea regiunilor unde s-ar putea produce incendii de vegetație”.

Reporteri: Daniel Preda, Alexia Enescu, Iulia Ciuhu, Octavian Moldovan, Ioan Vrâncean Delia Bîrlă, Bianca Ghiță, Alexia Enescu