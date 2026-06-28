Vorbim de proaspeții absolvenți care au obținut rezultate remarcabile și au încheiat facultatea cu medii de zece. Acum, tinerii se pregătesc pentru prezentarea lucrării de licență și visează la cariera pe care și-o construiesc, pas cu pas, de cel puțin câțiva ani.

Darius Toma are 22 de ani și a absolvit Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la specializarea „Dirijat coral”, ca șef de promoție. Pasiunea lui pentru muzică și studiu a pornit cu mult înainte de intrarea la facultate, mai exact, în copilărie. Iar liceul a fost momentul decisiv în alegerea unei viitoare cariere, pentru care s-a pregătit intens.

Darius Toma: „Profesorul meu de vioară și profesoara mea de pian din liceu mi-au sugerat această posibilă specializare. Munca din spate este una, să zicem, titanică. Nu a fost dificil, am avut șansa de a cunoaște în liceu oameni care m-au format și de la care am deprins excelența.”

Oleg Garaz, profesor conferențiar universitar doctor abilitat: „Ca student este unul dintre cei mai rari posibili, în sens de asumare, în sens de onestitate și în sens de implicare. Ar merita să fie denumit ca exemplu pentru toți studenții.”

Și Petrina e în vârful clasamentului, la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică din Cluj-Napoca.

Petrina Suciu, studentă UTCN: „Mie îmi plăcea foarte mult matematica, foarte mult fizica. Am ajuns la faza națională la Olimpiada de Fizică în clasa a VI-a și am obținut medalia de bronz. Îmi place mai mult partea de rezolvat probleme, să nu-mi iasă din prima, că dacă îmi iese din prima e prea ușor. Trebuie să încerc de vreo două-trei ori.”

Acești proaspeți absolvenți de 10 nu vor să plece din țară, ci să-și continue studiile și chiar să profeseze în mediul academic.