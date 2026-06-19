Amuzant este că ar fi vrut să şi-o acorde şi lui, dar a aflat că nu are voie. Nu-i permite Congresul!

Râvnind pentru sine această înaltă distincţie şi nu e prima oară când o spune, preşedintele a decorat personal doi puşcaşi marini, veterani ai Războiului din Vietnam, şi un militar al armatei terestre, care a fost în misiuni în Afganistan.

Când i-a venit rândul acestuia din urmă, Trump s-a chinuit aproape un minut să-i prindă panglica la gât. A renunţat apoi, spunând: "O să procedez puţin diferit, o să fie chiar mai frumos." Şi a înnodat-o. "Acum sigur nu mai cade", a glumit preşedintele înainte de a se întoarce pentru a sta la poză.