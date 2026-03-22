În 2023 și 2024, orașul a fost desemnat cea mai bună destinație europeană pentru Paște.

„Poveștile cu zâne” constituie tema din acest an a Târgului de Paște din Craiova, „Fairy Tales – poveștile cu zâne”. Așa că decorurile vor fi compuse din flori, fluturi, ciupercuțe și personaje de basm.

În Parcul Nicolae Romanescu, întins pe aproape 100 de hectare, printre cele peste 200 de mii de flori plantate, vizitatorii vor putea descoperi castele și personaje din cele mai cunoscute basme, căsuțe decorate de artiști locali, dar și scene religioase.

Gabi Rizea, artist: „Am făcut peste 1.000 de fluturi, 1.000 de flori, frunze, ciupercuțe care se aplică pe căsuțele vechi. Anul ăsta nu am mai construit nicio căsuță nouă; pe cele din anii trecuți le-am redecorat, revopsit, cu mici reparații.”

Pe lac vor fi proiectate holograme, iar atmosfera va fi completată de spectacole și păpuși gigant. Un număr record de vizitatori din țară și străinătate este așteptat și anul acesta.

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: „Sunt multe hoteluri care au locuri rezervate din partea agențiilor din țară și din Bulgaria. Avem tour-operatori din Armenia care și-au exprimat dorința să aducă vizitatori la Târgul de Paște de la Craiova.”

De la târg nu vor lipsi nici mâncărurile tradiționale. Închirierea unei căsuțe pornește de la 2.500 de lei și poate ajunge până la 20.000 de lei, în funcție de amplasament.

Localnic: „Să fie prețuri mai ieftine, mai jos, pentru că anul trecut au fost prea mari.”

Femeie: „Anul trecut a fost foarte frumos, copiii au fost foarte încântați, a fost ca un târg rupt dintr-o poveste.”

Târgul de Paște începe pe 3 aprilie și va dura până pe 3 mai, mai mult cu o săptămână față de anul trecut.