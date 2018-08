Când protocolul e mai important decât viața unui om. Cazul bărbatului lăsat să moară în stradă

Scene şocante în oraşul Paşcani. Un bătrân de 83 de ani s-a prăbuşit inconştient pe stradă, chiar în faţa unui cabinet de medicină de familie.

Martorii au sunat la 112, dar au cerut imediat şi ajutorul medicului din cabinet. Doctoriţa l-a lăsat însă pe bărbat în stradă şi a plecat. Resuscitat apoi de ambulanţă, omul a murit mai târziu, la spital.

Doctoriţa de familie susţine că nu a început ea însăşi resuscitarea, pentru că intervenţia nu era de competența ei şi că protocolul medical nu-i ar permite să acorde îngrijiri în afara cabinetului. Autorităţile o contrazic, însă.

Era dimineaţă când bărbatul de 83 de ani a căzut secerat, dintr-o dată, pe trotuar. Omului i s-a făcut rău la câţiva metri de cabinetul unui medic de familie. Până la venirea ambulanței, doctoriţa a fost chemată repede în stradă, de oamenii speriaţi.

"Eu eram în cabinet, consultam, am fost anunţată de o doamnă ca e cineva în stradă căzut şi am rugat să îl aducă în cabinet. Nu l-a adus nimeni, am ieşit afară, am văzut pacientul care era într-o stare foarte gravă. Un bătrân cu proteza ieşită din gură, fără tensiune, fără puls, nu respira. Cu fața cianozată, practic fără niciun semn vital", a explicat Maria Ciopraga, medic de familie.

Citește și Mumia unui bătrân, găsită la locul de joacă al copiilor din faţa blocului

După aceste constatări, doctoriţa s-a întors în cabinet. Mai mulţi martori au asistat la scenă.

"Ca să spun cuvintele lui doamna doctor, a folosit un cuvânt că a depăşit-o situaţia. S-a aplecat, a vorbit acolo şi după aia a plecat", povestește o martoră.

Reporter: - Aţi văzut-o pe doamna doctor când a intervenit?

Martor: - Nu. Mulţi au văzut-o că se uită prin perdea.

Omul a fost salvat pe moment din ghearele morţii de medicii de la ambulanţă, care l-au resuscitat pe trotuar. L-au dus apoi la spitalul municipal, însă aici bărbatul s-a stins, câteva ore mai târziu, în urma unui stop cardiorespirator. Doctoriţa de familie este convinsă că a reacţionat corect.

Reporter: - Nu puteaţi începe masajul cardiac dumneavostră?

Maria Ciopraga, medic de familie: - Nu l-ar fi ajutat absolut deloc. Îmi depăşeam competența la o gravitate aşa de mare. Nu se face medicină la presuniea străzii. Există nişte reguli. Vreau să vă arăt din norme, lucrăm după norme metodologice în care este specificat că serviciile pentru situaţii de urgenţă medico-chirugicală se acordă în cabinetul medicului de familie în cadrul programului de lucru.

Şefa SMURD Iaşi, cât şi directorul DSP sunt însă de altă părere.

"E suficent să faci compresiuni toracice dacă ai constatat că persoană e inconştientă, nu are mişcări şi nu respire. Este foarte important ca acestea să se facă în primele secunde, primele minute, după 3-4 minute încep să se instaleze leziunile ireversibile la nivelul creierului", a explicat Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iaşi.

"Niciun protocol existent actual sau viitor nu va interzice unui medic să acorde măsurile de prim ajutor în afara cabinetului", susține Liviu Stafie, director DSP Iaşi.

Rudele bătrânului sunt revoltate de întreaga întâmplare.

"Înseamnă că nu era pregătită, nu este pregătită pentru aşa ceva. Repet, nu poţi să laşi un om să moară în halul ăsta. A murit cu zile efectiv. Este foarte revoltător", susține Florentina Cramariuc, fiica bolnavului.

Reprezentanţii Colegiului Medicilor spun că vor face o anchetă în acest caz doar după ce familia va depune o plângere.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!