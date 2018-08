Bătrân atacat de taur pe munte, în Prahova. Cum l-au găsit salvamontiştii

Jandarmeria Prahova

Jandarmii montani şi salvamontiştii au salvat un bărbat rănit de un taur pe muntele Cazacu din Prahova.

Jandarmii montani din Prahova au răspuns miercuri unui apel primit pe numărul unic de urgență 112, prin care li se cerea sprijinul pentru a interveni în zona muntelui Cazacu, langa o stână, unde o persoana de sex masculin in varsta de 71 de ani, a suferit mai multe traumatisme in zona capului, toracelui şi a unui umăr in urma atacului unui taur.

4 jandarmii îmbarcați pe un auto 4×4 si pe un ATV s-au deplasat în zonă indicată, unde au gasit persoana rănită. Aceasta era conștientă, prezenta mai multe traumatisme, era in stare de șoc si nu se putea deplasa.

După sosirea si a structurii Salvamont Azuga victima a fost transportată în orașul Azuga fiind preluată de către un echipaj de ambulanță.

