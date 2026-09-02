Măsura îi vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați, potrivit Agerpres.

Decizia CNA nr. 116/2026 privind procedura de licențiere, autorizare și notificare a serviciilor media audiovizuale a fost publicată în Monitorul Oficial pe 28 august și va intra în vigoare la 27 septembrie 2026.

Potrivit CNA, noua reglementare stabilește pentru prima dată o procedură distinctă de notificare pentru canalele de pe platformele de partajare a materialelor video care funcționează, prin caracterul comercial, responsabilitatea editorială și modul de organizare a conținutului, ca servicii media audiovizuale la cerere.

Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului.

De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA.

Cine trebuie să se notifice

Obligația nu se aplică oricărui utilizator care publică videoclipuri online. Un canal poate fi calificat drept serviciu media audiovizual la cerere numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cinci criterii.

Activitatea trebuie să aibă caracter comercial, utilizatorul să aibă responsabilitate editorială asupra selecției și ordonării conținutului, iar publicul să poată accesa materialele la cerere. În plus, obiectivul principal al canalului trebuie să fie informarea, divertismentul sau educarea, iar conținutul să fie difuzat printr-o platformă de partajare a materialelor video.

Chiar și în aceste condiții, notificarea CNA este obligatorie doar dacă sunt îndeplinite și alte cinci condiții.

Canalul trebuie să fie accesibil publicului din România și să se adreseze publicului român sau cetățenilor români aflați în străinătate. De asemenea, trebuie să aibă cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați, inclusiv cumulat pe mai multe platforme, să fi publicat cel puțin 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni și să obțină bani, produse, servicii sau un alt beneficiu din această activitate.

CNA subliniază că toate aceste condiții sunt cumulative. Dacă lipsește un singur criteriu sau o singură condiție, obligația de notificare nu există. Prin urmare, numărul de 100.000 de urmăritori, luat singur, nu obligă un canal să se notifice.

Podcasturile și vlogurile nu sunt vizate automat

Decizia nu stabilește că orice podcast sau vlog trebuie notificat. CNA precizează că podcastul și vlogul sunt formate de conținut, iar calificarea se face în funcție de canal și de îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute de noua decizie.

Astfel, simpla publicare a unui podcast sau a unui vlog nu transformă automat canalul într-un serviciu media audiovizual la cerere.

Notificarea nu înseamnă aprobarea conținutului

Una dintre precizările importante făcute de CNA este că procedura de notificare nu reprezintă o autorizare prealabilă a conținutului.

Notificarea nu condiționează publicarea materialelor de acordul CNA și nu îi conferă autorității competența de a aproba opiniile sau materialele înainte ca acestea să fie difuzate.

„Libertatea de exprimare rămâne garantată”, transmite CNA, cu precizarea că aceasta trebuie exercitată cu respectarea legislației în vigoare atunci când sunt difuzate programe, materiale video sau comunicări comerciale audiovizuale.

Ce trebuie să facă furnizorii vizați

Notificarea se face prin completarea unui formular-tip prevăzut în decizie. În cazul unui canal prezent pe mai multe platforme, se depune o singură notificare și se acordă un singur aviz de furnizare.

Avizul confirmă realizarea notificării și nu reprezintă o evaluare a conținutului editorial.

Furnizorii notificați trebuie, de asemenea, să afișeze pe canalul propriu o adresă de e-mail prin care publicul să îi poată contacta.

Termenul pentru depunerea notificării este de 60 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei, respectiv din 27 septembrie 2026.

CNA precizează că noua decizie nu modifică regulile deja existente privind conținutul audiovizual.

Normele referitoare la protecția minorilor, demnitatea umană, informarea corectă și comunicările comerciale rămân cele prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002 și de Codul de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia CNA nr. 573/2025.

Prin urmare, procedura de notificare și respectarea regulilor privind conținutul sunt două lucruri distincte. Decizia nr. 116/2026 stabilește dacă un canal trebuie notificat ca serviciu media audiovizual la cerere, în timp ce respectarea regulilor privind conținutul este analizată separat, potrivit legislației audiovizuale.

CNA va publica și va actualiza un registru al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere, precum și o listă a furnizorilor care oferă astfel de servicii prin intermediul platformelor de partajare a materialelor video.